SRPKINJA OD VIDOVNJAKA S INTERNETA TRAŽILA DA JOJ POGLEDA BUDUĆNOST: Zbog njegovg odgovora se zaledila, a na sve to tražio 1.350€

Na društvenoj mreži Fejsbuk pojavio se upozorenje žene koja tvrdi da joj je vidovnjak sa društvenih mreža tražio 1.350 evra da joj pogleda budućnost!

Naime, na društvenim mrežama gotovo svakodnevno možemo da pročitamo objave u kojima nadrilekari, gatare i vračare nude svoje "usluge", koje, kako kažu psiholozi, mogu biti opasne i štetne za zdravlje lakovernih građana koji na te bapske priče bacaju novac.

U Fejsbuk gripi "Prevaranti sa interneta" pojavilo se upozorenje jedne članice koja umalo nije nasela na prevaru jednog od "vidovnjaka".

- Prevarant sa interneta, ljudi pazite se! Prvo traži podatke i ne kaže da se plaća, posle kaže da se plati i pošalje da gleda. Strašno, a uzeo podatke - navodi se u objavi sa prepiskom sa vidovnjakom.

Iz prepiske se vidi da mu se žena obratila sa molbom da joj pomogne i da joj pogleda budućnost koja je zanimala zbog deteta.

Nakon što joj je odgovorio tražio joj je da mu pošalje svoju fotografiju i datum rođenja.

Iz prepiske se vidi da je žena to uradila, ali i upitala ga je koliko se plaća. Međutim, on joj na to pitanje nije odgovorio, već je rekao da proverava.

Nakon što ga je žena upitala da li je proverio kazao joj je da jeste, ali da ne zna da li ona može da plati te njegove usluge.

- Da platim? Niste rekli da se plaća - napisala je ona na šta je on odgovorio:

- 1.350 evra bi izašlo sve.

Besna žena je na to odgovorila:

- Čak sam i pitala niste mi odgovorili. Dužni ste da kažete, ja sam vam poslala svoje podatke. Trebali ste reći da se plaća - napisala je ona, ali je nakon tih poruka vidovnjak blokirao.

