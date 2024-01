KRAGUJEVAC "USKAČE" U BUDUĆNOST! Petrašinović: Promenićemo sliku našeg grada da bi ljudi ostali u njemu i osnivali svoje porodice

Programom "Skok u budućnost Srbija Expo 2027" biće obuhvaćen i Kragujevac, gde će biti realizovano petnaestak velikih projekata.

Kako će izgledati Kragujevac kada "uskoči" u budućnost, ukoliko sve bude teklo planu, istraživala je dopisnica Kurira Ivana Đorđević koja je razgovarala sa Miroslav Petrašinović, članom Privremenog organa grada Kragujevca.

- Ono što je jako bitno i što je predsednik Aleksandar Vučić objašnjava na konferenciji za štampu, a vezano za projekat «Skok u budućnost». "Ekspo 2027" je čitav niz infrastrukturnih projekata koji će promeniti sliku našeg grada Kragujevca na bolje. Dosta toga smo već uradili, kao što ste napomenuli, od gasifikacije naše gradske toplane, Državnog data centra, Centra izvršnosti, Palate pravde - rekao je Petrašinović i dodao:

- Ono što je najbitnije jeste severna obilaznica. Severna obilaznica donosi pored sebe novu industrijsku zonu, a ona sa sobom donosi nova radna mesta. To je nešto što će omogućiti da ljudi ostanu u Kragujevcu, da ovde rade i osnivaju svoje porodice. To se na kraju krajeva i poklopa i sa našom vladom, da gledamo na to da povećamo životni standard naših građana. Tu naravno dolazi i ulaganje u univerzitetski klinički centar, obnova porodilišta, službe bezbednosti, stanovi za mlade naučnike. I kao kruna svega toga treba da dođe inovacionni distrikt koji će se nasloniti na naš Državni data centar, gde je država tokom proteklih 2 godine uložila preko 50 miliona evra.

A u jutarnjim programu Kurir televizije gostovao je i Dušan Borovčanin, generalni direktor preduzeća "Ekspo 2027 Beograd" koji je ocenio da je za nas kao malu zemlju Ekspo uspeh neslućenih razmera:

- Ekspo je jedna vrlo inspirativna priča o napretku, da kažem, ljudske civilizacije i ljudskog društva. I poslednjih 170 godina kako se Ekspo i organizuju, da kažem, širom sveta, oni su služili da predstave najmodernije inovacije, tehnološka, naučna dostignuća svog vremena. I kao takvi ostavili su ogromno nasleđe i za sebe. I zbog toga je on, da kažem, neka kruna i vodilja u smislu energije koju nosi za sobom. Za nas, da kažem, kao relativno malu zemlju u odnosu na ceo svet, to je velika privilegija, s obzirom da mi imamo dugo učešće u odnosu na ceo svet, na svetskim izložbama, ali ovo je bio prvi put da smo se odvažili, da kažem, da pomislimo da možemo da budemo kandidati.

