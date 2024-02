"ZAKLALI PSA U SVRHU SEKTAŠKOG OBREDA, PA PRENOSILI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!" Advokatica tvrdi: Dobili su ovoliku kaznu zatvora

Tri mačke mučene su i zapaljene u selu Berbatovo kod Niša, u različitim vremenskim intervalima, o čemu smo i mi juče izveštavali u jutarnjem programu. Dve mačke su, nažalost, uginule, a jedna se još uvek bori za život, potvrđeno je iz Udruženja "Pit" gde kažu da ovo nije prvi slučaj.

Tela uginulih životinja predata su Veterinarskom institutu radi obdukcije, a kako su nam rekli, Udruženje "Pit" nudi nagradu u iznosu od 1.000 evra za informaciju ko je počinilac.

Advokat Aleksandra Ilić, pravna zastupnica pokreta Leviatan, i predsednik Kinološkog društva Novi Beograd Goran Šarenac gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o zlostavljanju životinja.

Najpre, Šarenac se osvrnuo na nedavni događaj u selu Berbatovo.

- Jeste gruba reč, ali zakon kaže da je to zločin. Interesantno je da je Barbatovo malo mesto kod niša, svega desetak kilometara od centra Niša. Svi oni se poznaju i tačno znaju ko je to uradio ili ko bi mogao to da uradi. Tako da mislim da je olakšano organima - rekao je Šarenac.

Voditeljka je potom upitala advokaticu kako zakon naziva ove počinioce u teoriji, s obzirom da su deca.

- Od 14. do 16. su predviđene neke mere u smislu pojačanog nadzora od strane organa starateljstva, od strane roditelja, zavisno od procene Centra za socijalni rad. I od 16. godine moguće da se izrekne zatvorska mera ili kazna maloletničkog zatvora, ali to je izuzetno retko i to se nikada nije dogodilo. Ja sam kao punomoćnik fondacije Pokret Levijatan imala četiri zatvorske kazne, bezuslovne, u periodu od 2019. do 2022. godine. Dakle, jedno je izrekao osnovni sud u Obrenovcu, kazna od 7 i 9 meseci zatvora, kad je maksimalna kazna bila godinu dana zatvora za ovo krivično delo, znači bezuslovna. Pri čemu su učinioci sve vreme bili u pritvoru. To je bila situacija kada su oni u svrhu sektaškog obreda zaista klali psa i prenosili putem Instagrama. Onda je osnovni sud u Subotici izrekao kaznu zatvora u trajanju od godinu dana za ovo krivično delo. Poslednja je bila osnovnog suda u Kragujevcu, 6 meseci zatvora za krivično delo gde pas nije ubijen, nego je prosto bačen. Imao je neke povrede, ali je živ i dobro udomljen je - rekla je Ilić i dodala:

- Situacija nije dobra, ali smatram da je važno govoriti o ovim kaznama zatvora da bi se poslala poruka da nije baš tako da možete uraditi nešto, a da će to uvek proći ispod radara.

