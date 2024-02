"KAZNA ZA PRODAJU ALKOHOLA MALOLETNIM LICIMA IDE DO POLA MILIONA!" Advokat otkrio: Šankeri su imali pravo da legitimišu decu

Nakon saznanja iz medija da je na VMA primljeno 33 maloletnika u teškom alkoholisanom stanju, Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Ovaj incident je izazvao veliku uznemirenost u srpskoj javnosti, ali i postavio pitanje, ko i kako kontroliše prodaju alkohola maloletnim licima?

Advokat Milan Popović za jutarnji program otkrio je koje su kazne kada je prodaja alkohola u pitanju.

- Ova konkretna situacija kod nas je regulisana sa dva pozitivno pravna propisa, odnosno sa dva zakona. Zakon o zaštiti potrošača sa jedne strane i Zakon o javnom redu i miru sa druge strane. Zakon o zaštiti potrošača zabranu prodaje alkoholnih pića maloletnim licima propisuje kroz određen vid zaštite maloletnika. U sklopu odredbe člana 23 propisano je da je zabranjena i prodaja i usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući i pivo maloletnim licima, znači licima mlađim od 18 godina. Zabranjuje se prodaja duvanskih proizvoda, pirotehničkih sredstava itd. Ovako ponašanje, Zakon o zaštiti potrošača predvideo je kao prekršaj i propisao je određene kazne, novčane kazne, za pravna lica do 50.000 dinara, za odgovorna lica u pravnom licu 8.000 dinara, a za preduzetnika 30.000 - rekao je advokat i dodao:

03:12 KAZNA ZA DAVANJE ALKOHOLA MALOLETNIM LICIMA IDE DO POLA MILIONA! Advokat otkrio: Šankeri su imali pravo da legitimišu decu

- Na sličan način je i Zakon o javnom redu i miru propisao ovako jedno ponašanje, s tim da on propisuje samu zabranu prodaje alkoholnih pića i to ne svim maloletnicima, nego maloletnicima mlađim od 16 godina. Tako da ovde je malo granica spuštena, samim tim su i sankcije teže. Opet je u pitanju novčana kazna, ali je ovde u pitanju za pravna lica od 200.000 do 500.000 dinara, za preduzetnika do 200.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu do 100.000 dinara. Pored ovoga zakon propisuje i zaštitne mere u smislu zabrane obavljanja delatnosti. - rekao je advokat.

foto: Zorana Jevtić

Potom se osvrnuo na pitanje da li konobar ili šanker imaju prava da legitimišu osobu i da joj traže ličnu kartu kako bi utvrdili da li je lice maloletno.

- To je jedna posebna situacija. Što se tiče samog legitimisanja, to je naravno nadležnost isključivo komunalne policije pre svega. Ali Zakon o zaštiti potrošača u okviru stava dva iste odredbe propisuje da je prodavac u mogućnosti da ukoliko posumnja u godine potrošača, da od njega zahteva ličnu kartu ili neku drugu javnu ispravu na uvid kako bi utvrdio njegove godine. Ukoliko potrošač odbije to da mu prezentuje, ima mogućnost da i no njemu odbije prodaju tog alkoholnog pića.

foto: Printscreen/Instagram/moj_beo_grad

Podsetimo, na žurci u beogradskom noćnom klubu "Siner" za Dan zaljubljenih se uz ulaznicu od 3.000 dinara pilo do mile volje, maloletnici su mešali žestoka pića, povraćali na sve strane i padali u nesvest. Scene su bile jezive, neke su iznosili na nosilima i završili su na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), potvrdila je za Kurir svedokinja koja je te noći prisustvovala zastrašujućim prizorima.

Zbog ovog događaj je srpska javnost danima uznemirena budući da je zbog trovanja alkoholom na toj žurci hospitalizovano čak 33 dece na VMA, među kojima je bilo i mlađih od 15 godina.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:30 MINISTARKA GRUJIČIĆ O TROVANJU DECE U BEOGRADSKOM KLUBU: Verovatno mešali ALKOHOL SA ETANOLOM iz apoteke, sreća da niko nije UMRO