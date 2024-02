SRAMNO PONAŠANJE POSLODAVCA PREMA PORODILJI: Vratila se na posao, pa joj saopštili strašnu vest: Šefica pokušava to već duže vreme

Povratak na posao posle porodiljskog bolovanja za žene nije nimalo lako! Nažalost nekima od njih čak se preti i otkazima, a nedavno je jednoj ženi najavljeno da će ga dobiti!

Naime, gospođa se vratila sa porodiljskog bolovanja, a posle dva dana rada su joj saopštili da će dobiti otkaz.

- Vratila sam se sa porodiljskog bolovanja na posao pre dva dana. Saopštili su mi da ću da dobijem otkaz posle 13 godina i sedam meseci. Razloga nema, ali šefica pokušava to već duže vreme. Sutra idem na razgovor sa direktorom, neki savet? Verovatno će da traži sporazumno, ali ja na to neću da pristajem, ili možda tehnološki, ali verovatno da mi ne plati jer ih znam. Kako mogu da me najure, a da ima pravnog osnova, molim vas pomozite, svaki savet mi znači - požalila se ova žena na društvenim mrežama u grupi "Pravna pitanja".

Korisnici su u komentarima osudili potez ovog poslodavca.

- Mogu da vas otpuste kao tehnološki višak, ali imate pravo na otpremninu, u slučaju sporazumnog otkaza koji ne savetujem, nemate pravo ni na NZS - navodi se u jednom komentaru.

Pojedini su je savetovali i da tuži firmu.

- U slučaju da je otkaz nezakonit imate mogućnost pokretanja sudskog postupka - napisala je jedna korisnica.

