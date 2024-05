DA LI ZNATE ZA ŠTA SLUŽI KOMAD PLASTIKE KOJI STAVLJAJU NA PICU? Srbi nagađaju: "Ja to prvi put vidim" (FOTO)

Pica je jedna od omiljenih hrana koju građani poručuju. Kada dostava donese picu u kutiji građani mogu da primete komad plastike za koji mnogi ne znaju šta je i čemu služi.

Upravo o tome pokrenula se polemika na društvenoj mreži X, a odgovori korisnika su se nizali u komentarima.

- Zna li neko za šta služi ovaj komad plastike koji uporno stavljaju na picu? - glasilo je pitanje.

Sudeći po rekacijama mnogi komentari su bili duhoviti, dok je bilo i onih koji su se potrudili da objasne koja je funkcija ovog parčeta plastike.

- To ti je mali stočić, fale ti male stolice - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Da karton kutije ne dodiruje gornju stranu pice koja je kada se pakuje još praktično tečna, pa da se ne zalepi za picu - objasnio je korisnik, dok je drugi dodao:

- Pa to zapravo pomaže da se prilikom transporta pica ne ošteti tj. da se nadev zalepi za poklopac. Isto tako se koristi da odvojiš parče bez da diraš rukama neko drugo parče.

Neki su pomenuli i da nema toga pica bi bila klot testo, a sav fil, u obrnutom redosledu, bi bio na poklopcu, na kartonu.

- Da ne bi strugao sir sa kartona;

Zna li neko za šta služi ovaj komad plastike koji uporno stavljaju na picu? pic.twitter.com/0FhUQwzDn2 — Sova Prase (@sovaprase) May 26, 2024

- To je stočić za mini picu ako ti naiđe rodbina. Ja to prvi put vidim. Verovatno zato što ne jedem picu, mozda jedno parče jednom u godini i ređe svakako mi na tanjir to nisu stavljali - glasili su neki od komentara.

