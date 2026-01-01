Slušaj vest

Gostima koji su Novu godinu dočekali na jednom poznatom novosadskom splavu (ime poznato redakciji) osoblje je, prema njihovim tvrdnjama, umesto četiri flaše tekile i viskija naplatilo čak 104 pojedinačna šota, čime im je račun uvećan za više desetina hiljada dinara.

Redakciji Kurira obratili su se zabrinuti gosti koji tvrde da su tokom najluđe novogodišnje noći grubo prevareni. Kako navode u mejlu koji su nam dostavili, oni su naručili ukupno četiri cele flaše žestine i to dve flaše tekile i dve flaše viskija, ali im te flaše nisu naplaćene kao takve.

Umesto toga, na fiskalnom računu koji su dobili, a čiju fotografiju su dostavili redakciji, evidentirano je čak 104 šota od po 0,03 litra, po ceni od čak 580 dinara po čašici.

- Samo te četiri flaše koštale su nas 60.320 dinara, dok je ukupan račun iznosio 81.750 dinara - napisali su prevareni gosti, koji su insistirali na anonimnosti zbog straha od mogućih neprijatnosti.

Neki ugostitelji reše da iskoriste gužvu i prevare goste Foto: Shutterstock

Više pića nego što flaše mogu da sadrže

Takođe, naglasili su da se ne radi samo o "visokim cenama", već o, kako tvrde, čistoj matematičkoj i potrošačkoj prevari.

Četiri standardne flaše od 0,7 litara sadrže ukupno 2,8 litara pića. Međutim, na računu je naplaćeno 104 šota, što iznosi 3,12 litara.

- To znači da nam je naplaćeno 0,32 litra više pića nego što te flaše fizički mogu da sadrže, odnosno više od 10 nepostojećih šotova, za koje smo platili oko 6.000 dinara - navodi se u mejlu.

Dodatnu sumnju, prema rečima gostiju, izaziva činjenica da su na istom računu flaše vina uredno naplaćene kao flaše.

Na fiskalnom isečku nalazi se flaša vina od 0.75 što, kako ističu, jasno pokazuje da u sistemu postoje šifre za obračun pića po flaši.

Fiskalni račun kao dokaz obmane Foto: Privatna arhiva

Dodatna zarada

- To znači da je osoblje namerno žestinu kucalo na čašicu, kako bi drastično uvećalo cenu i zaradilo na nepostojećoj količini - tvrde oni.