Vlada Antonljevna Revonenko je zbog ljubavi napustila rodnu Rusiju i preselila se u selo Klenak, kraj Šapca, ali je sa sobom preselila i ceo svoj cirkus.

Svog sadašnjeg supruga Pericu je upoznala potpuno slučajno, preko zajedničkih prijatelja.

Vlada Antonljevna Revonenko
Vlada Antonljevna Revonenko Foto: Kurir Televizija

- Slučajno smo se upoznali, videli smo jedno drugog, zaljubili se i odmah venčali - istakla je Revonenka. 

Da bi im budući život bio u skladu, nedostajao je samo cirkus:

- Dobio sam cirkus u kući i u životu - istakao je njen suprug Perica.

Njih dvoje vode neobičan način života za naše podneblje, tako da meštani šabačkog sela neretko ostaju u šoku zbog njih dvoje.

Vlada je inače uspešan cirkusni trener i sudija u konjičkom sportu. Iz Rusije je transportovala prvo svog konja Pilgrima, a zatim je stigla družina neobičnih pasa.

Cirkus u selu Klenak Foto: Prva TV printscreen

- Ceo svoj život sam posvetila cirkusu. Donela sam svog dresiranog konja ovde za cirkus. On je uradio već dve predstave. Pored njega sam povela i svoje pse. 

Ona se u Srbiji oseća voljeno. Perica joj je oslonac i važna podrška u cirkusnim nastupima i u životu.

- Cirkusa u Srbiji dugo nije bilo. Ovde ima samo jedan šator i malo životinja. Tako da nema ni dresera, samo ja - kaže Vlada.

Njen pas Tifani prava je atrakcija na trotinetu, skejtu i bicikli, dok je Vita umiljati jazavičar miljenik najmlađe publike. Graciozne pudle ostavljaju bez daha. I na kraju, srpskog psa Brenu trenira od 2020. godine a on je neizostavni deo porodice ovog para.

Vlada mašta da proširi posao, želja joj je da u svojim cirkusnim tačkama ima golubove, papagaje i još mnogo životinja koje njoj i njenim najmilijama pričinjavaju radost.

Kurir.rs/PRVA TV

