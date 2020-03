KAKO ĆE SE STRANKE BORITI ZA NAKLONOST BIRAČA: Kampanja bez mitinga najviše ŠTETI NAPREDNJACIMA

Stručnjaci ocenjuju da je odgovorno prema građanima to što su najveće partije otkazale okupljanja, ali da zbog toga mogu da izgube podršku

Najveće političke stranke najavile su obustavu svih političkih skupova iznad 100 ljudi do 1. aprila zbog koronavirusa, što stručnjaci ocenjuju odgovornim potezom prema građanima, a koji partije može dovesti do gubitka podrške.

Odnos snaga

Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je vladajuća Srpska napredna stranka pokazala apsolutnu brigu prema građanima otkazivanjem većih skupova, te da je važno da u ovako teškim trenucima postoji visok stepen poverenja građana u one koji rukovode državom.

- Takva odluka će najviše štetiti strankama koje su najjače i imaju najviše pristalica. Veliki skupovi su obično i medijski interesantni, za njih su karakteristični odnosi licem u lice i osnažuju povezanost grupe. Većim grupama je potrebno češće povezivanje na taj način, dok malim partijama to ništa ne znači jer njihova okupljanja svakako nisu masovna. Većina malih stranaka okuplja do sto ljudi - naveo je sociolog.

Direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić kazao je da se otvara pitanje da li će uopšte biti izbora i da li će se zbog situacije sa virusom pomerati, te kako će izgledati odnos snaga partija.

- Kratak je period da bi se to odrazilo na nečije glasačko opredeljenje. SNS ima ubedljivu većinu, njima to ne smeta, ali ova situacija pogađa sve građane bez obzira na političko opredeljenje. Pod pretpostavkom da se izbori pomere na neko kraće vreme ili da se uopšte ne pomere, mislim da bi situacija ostala relativno slična - naveo je Pejić i dodao da će time stranke uštedeti, naročito na bilbordima i spotovima.

Krizni planovi

- To više nema toliku snagu, a nije baš jeftino. Stranke imaju drugu vrstu problema, ako su odvojile sredstva za to, i potroše ga u međuvremenu, a izbori se pomere. Verujem da će stranke pratiti razvoj događaja i praviti krizne planove - naveo je on.

Podsetimo, SNS i SPS najavili su obustavu svih političkih okupljanja do 1. aprila u zatvorenim i otvorenim prostorima, dok se manje stranke još nisu javno izjasnile po tom pitanju.

Spas predao izbornu listu ŠAPIĆ: BEZ KAMPANJE U NAREDNOM PERIODU Srpski patrioski savez predao je juče RIK izbornu listu „Aleksandar Šapić - Pobeda za Srbiju“ za parlamentarne izbore, a lider SPAS Aleksandar Šapić najavio je da će u narednim danima obustaviti kampanju zbog situacije u zemlji izazvane koronavirusom. foto: Zorana Jevtić - Ne postoji stvar koja je važnija od zdravlja i bezbednosti srpskog naroda u ovom momentu i voleo bih da se u danima ispred nas tako ponašaju i drugi akteri na političkoj sceni - kazao je Šapić.

