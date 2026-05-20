Hapšenjem petoro Srba u Gračanici, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija, Kurtijeva vlast ponovo podiže tenzije i pokušava da izazove krize pred predstojeće parlamentarne izbore koji će se na Kosovu i Metohiji održati 7. juna, sad uz svoju produženu ruku, lidera Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije s prostora Kosova i Metohije, po nalogu Aljbina Kurtija, predstavlja pokušaj Prištine da izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima, kako bi Kurti, kako je Petković rekao, progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima.

- Njegov Rašić sad je pokazao koliki je sluga Prištine i Aljbina Kurtija, da ima obraz kao đon i njegova sramota ostaće upisana u analima beščašća, a za svoja nedela odgovaraće u skladu sa zakonom zajedno sa svima koji su mu u tome pomogli - naveo je Petković.

Žile kucavice

Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju u Narodnoj skupštini Srbije Danijela Nikolić izjavila je za Kurir da hapšenje Srba u Gračanici predstavlja direktan politički pritisak na srpski narod, pokušaj zastrašivanja birača i otvoreni pokušaj prekrajanja izborne volje srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

- Antisrpska politika Aljbina Kurtija odavno je postala njegov osnovni politički instrument, na kojem gradi podršku i prikuplja političke poene. Ponovljeni izbori najbolje pokazuju duboku krizu institucija i potpuni kolaps sistema u Prištini. Međutim, ono što je posebno zabrinjavajuće jeste činjenica da neko ko nosi srpsko ime i prezime, zajedno s Kurtijem, direktno učestvuje u udaru na ključne stubove opstanka srpskog naroda - obrazovni i zdravstveni sistem. Dugo najavljivani pokušaji da se srpsko zdravstvo i prosveta nasilno integrišu u kosovski sistem deo su šire strategije slabljenja institucionalnog prisustva Srbije na Kosovu i Metohiji. Upravo su zdravstvo i obrazovanje žile kucavice opstanka našeg naroda, jer ne predstavljaju samo sistem podrške već i egzistencijalni oslonac za hiljade srpskih porodica - istakla je Nikolićeva.

Ona je naglasila da je posebno sporno to što je Nenad Rašić politički podržan glasovima drugih etničkih zajednica, što dodatno otvara pitanje legitimnosti njegovog političkog delovanja u predstavljanju Srba.

- Sve što je usmereno protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Kurti sprovodi uz političku logistiku svojih poslušnika. Krajnji cilj jeste obesmišljavanje Srpske liste, razbijanje srpskog jedinstva i unošenje straha među srpske birače, posebno među ljude zaposlene u zdravstvu i prosveti. Ovoga puta Kurti ne deluje sam, on koristi svoje političke saveznike kao produženu ruku za sprovođenje pritisaka, dok se hapšenjima i zastrašivanjem pokušava uticati na političku volju Srba. Poruka je jasna: strahom naterati srpski narod da odustane od svojih predstavnika i prihvati one koji služe interesima Prištine. To nije demokratija, to je politička represija - zaključila je Nikolićeva.