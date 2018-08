ZORANA MIHAJLOVIĆ ZA KURIR: Lideri "bućkuriš koalicije" rade protiv države, pokušavaju da izazovu nered!

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović kaže u intervjuu za Kurir da se pokazalo da je predsednik Aleksandar Vučić svaki put bio u pravu kada se hvatao ukoštac sa teškim izazovima. Zbog toga opoziciji, ali i njihovim saveznicima iz NVO i SPC, poručuje da, prizivajući haos, rade protiv sopstvene države.

Zašto mislite da Vučić trpi napade zbog otpora uvođenju reda u državi?



- Predsednik od prvog dana trpi napade zbog uvođenja reda u zemlji. Napadali su ga zbog mera štednje kad je donosio Zakon o radu, kada je smanjio plate i penzije... Danas ga svi napadaju jer želi da reši pitanje Kosova, a pokazalo se da je svaki put bio u pravu. Red mnogima ne odgovara, opoziciji naročito, a njeno ponašanje je u najmanju ruku nemoralno jer su imali priliku da reše pitanje Kosova, ali su umesto ovog najvažnijeg državnog pitanja oni rešavali pitanje svoje imovine. Lideri "bućkuriš koalicije" Jeremić, Đilas, Obradović i DS, kojima pomažu delovi NVO i pojedinci iz Crkve, sada bi da izazovu nered verujući da bi u tom haosu lično profitirali, ne shvatajući da tako rade protiv sopstvene države. Zato smo svi mi kojima je Srbija najvažnija danas uz Vučića.

Kako vama izgleda ideja o razgraničenju sa Kosovom?



- Kao jedno od mogućih rešenja. Najbolje bi bilo da Srbi i Albanci sami dođu do dogovora, ali pitaju se i velike sile. Svet se menja i danas najmoćnije zemlje imaju više sluha za predloge Srbije nego ranije. To samo pokazuje koliko je Vučićeva ideja o nužnosti kompromisa Srba i Albanaca ispravna. Verujem u politiku koju vodi Vučić.

Jeste li veći optimista od Vučića po pitanju rešavanja kosovskog pitanja?

- Vučić je rekao da nije optimista, jer je za "tango potrebno dvoje", odnosno da Srbija želi fer dogovor koji bi uvažio interese Srbije, ali i Albanaca na Kosovu. Naša generacija političara ima priliku da reši ovo pitanje koje su razni desetinama godina gurali pod tepih. Da li ćemo iskoristiti šansu, videćemo.

Mislite li da će biti rekonstrukcije Vlade i jeste li njen zagovornik?



- Rekonstrukcija nije tema, a moj stav je poznat: poštujem samo rezultat.

Kad smo kod rezultata, šta planirate u svom ministarstvu?



- Do kraja meseca u putnički saobraćaj puštamo prugu od Loznice do Šapca, kojom se građani nisu vozili 13 godina, kao i deo od Loznice do granice sa BiH. Za putnike puštamo i prugu od Novog Sada do Zrenjanina, počinje i rekonstrukcija auto-puta od Kuzmina do granice s Hrvatskom.

