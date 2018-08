JOKSIMOVIĆ O NAJAVAMA DA ĆE HRVATI BLOKIRATI SRBIJU NA PUTU KA EU: Moj poznanik Kovač se to nešto zbunio

- Najave iz Hrvatske o mogućem blokiranju našeg evropskog puta me ne iznenađuju, ali i još važnije ne frustriraju me, jer znam koliko je Srbija ozbiljna u reformskoj politici na evropskom putu i odgovorna u međunarodnim komplikovanim odnosima, kaže ministarka za EU Jadranka Joksimović za Novosti od srede, a povodom poslednjih "pretnji" koje stižu iz Hrvatske.

Ona podseća da se odluke u EU donose konsenzusom, usaglašavanjem stavova svih članica i da se dešavalo, ne samo nama, da neke države zbog bilateralnih pitanja blokiraju pregovore kandidata.

"To je loša praksa koja je izgubila kredibilitet. Promena načina odlučivanja bi svakako morala da bude u sklopu šire reformske agende EU i institucionalne reforme o kojoj neki u EU već govore", kaže ona.

Povodom tvrdnji bivšeg šefa hrvatske diplomatije Mira Kovača da će Srbija pitanje odštete logorašima morati da reši u okviru pregovora o članstvu, ministarka Joksimović kaže da takav uslov ne postoji.

"Nešto se moj poznanik Kovač zbunio. Baš me čudi da se takva pitanja otvaraju, imajući u vidu, da je Hrvatska ušla u EU, a da imovinska prava i pitanje penzija nisu rešeni, i to onima koji su na sve to, proterani iz svojih domova", kaže Joksimović.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir

Autor: Kurir