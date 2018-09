VELIKI DAN ZA PORODICU JEREMIĆ, SVEČANO U SABORNOJ CRKVI: Vuk i Nataša krstili ćerkicu Sofiju! (EKSKLUZIVNI FOTO)

BEOGRAD - Vuk Jeremić, bivši šef diplomatije, danas predsednik Narodne stranke, i njegova supruga Nataša krstili su danas u Sabornoj crkvi u Beogradu ćerkicu Sofiju.

Svečano obučeni i ne krijući uzbuđenje i pozitivnu tremu, Jeremići su nešto pre podneva stigli u crkveno zdanje, a svečanost je obavljena u krugu najbliže rodbine i prijatelja.

Četvoromesečna Sofija bila je mirna kao bubica u naručju svog kuma, a Kurir vam donosi ekskluzivne fotografije sa porodične ceremonije.

Nakon svečanosti, oni su slavlje nastavili na porodičnom ručku u jednom prestoničkom restoranu.

Podsetimo, Jeremići su postali roditelji krajem aprila, posle borbe za potomstvo duge više od jedne decenije. Bog ih je nagradio najvećim darom, na čemu su mu se današnjom ceremonijom u Sabornoj crkvi zahvalili i poklonili.

Sofija je, rekao je Jeremić za Kurir, najveća pobeda u životu njega i njegove supruge Nataše.

"Nakon 12 godina borbe, nakon više desetina vrlo neprijatnih i gorkih iskustava, konačno smo postali roditelji. Od nas nema srećnijih na svetu! Imam i veću obavezu i odgovornost da učinim sve što je do mene da ova zemlja bude što je moguće bolje mesto za život za moju Sofiju i svu našu decu", naveo je predsednik Narodne stranke.

Supruzi Nataši pomaže u svim obavezama oko bebe.

"Za sada sam neko ko ima najviše sreće kada treba da smiri Sofiju. Kad zaplače, kad dođe do grčeva, to je sada taj period, tata je zasad najuspešniji u smirivanju", rekao je Jeremić i dodaje da su podeljena mišljenja oko toga na koga beba leči, ali da bi on voleo da Sofija pre liči na njegovu suprugu Natašu nego na njega.

