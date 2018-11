DAČIĆ O INTERPOLU: Neću biti skroman, ovo je velika pobeda! Lepo sam im rekao, nemojte da se brukate! I da kažem tim tzv. velikim prijateljima... i tom Štraheu... Ti si slagao i prevario Srbe! Ni Kurc nije bolji, on je gori!

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić nije krio zadovoljstvo današnjom velikom diplomatskom pobedom Srbije u Dubaiju posle glasanja na Generalnoj skupštini Interpola na kojoj je zahtev tzv. države Kosovo da bude primljeno u članstvo glatko odbijen!

Dačić nije krio zadovoljstvo, ali ni štedeo reči na temu onoga što se događalo u Dubaiju i ono što je Priština tamo činila ne libeći se da uradi sve i svašta ne bi li izvršila pritisak na članice da glasaju u njenu korist.

- Vučić je skroman, ali ja neću biti skroman, ovo je velika pobeda Srbije i srpskog naroda! Ovo je pokazatelj da se na silu ne može ništa, da se bez dogovora sa Srbijom više ne može, a silom su pokušali da uđu i u Unesko, i u Interpol, protivno svim međunarodnim pravilima...

... Lepo sam im rekao, nemojte da se prijavljujete, nemojte da se brukate, nemojte doživećete debakl... Hteo sam da ih zaštitim od te sramote! - rekao je Dačić dodajući da nek sad objasne svom narodu gde je tih 116 zemalja koje ih podržavaju. Interpol inače ima 192 članice...

- Gde je tih 116 zemalja o kojima priča Priština da su priznale tzv. nezavisno Kosovo - kazao je šef srpske diplomatije i dodao da se sad vidi ko je govorio istinu o ko je lagao.

- Falilo im je 36 glasova, samo 36 glasova... Nije im ni Kurc pomogao... A Kurc i Tači su već slavili... A tako su i prošli, s kim su slavili, tako su i prošli... Preko koga ste hteli u Interpol, tako ste i prošli...

- I da kažem tim takozvanim velikim prijateljima... i tom Štraheu! Ti si slagao i prevario Srbe, ni Kurc nije bolji, on je gori! Možda će Vučić da im zaboravi, ali ja neću!

- Ovo je ubedljiva, ubedljiva pobeda...može predsednik da se ljuti na mene...ali to je velika pobeda... I Vučić kaže mi smo mala zemlja... Ko to kaže, ko to laže... - produžio je Dačić naglašavajući da je pobeda Srbije ogromna kad se uzme u obzir koje smo sve velike sile imali protiv sebe, koliko lobiranja u korist Prištine i koliko je sve to silnim parama plaćeno da tzv. Kosovo uđe u Interpol.

Dačić se na kraju zahvalio svim članicama Interpola koje su glasale protiv prijema tzv. Kosova u članstvo, ali i čestitao čitavom Ministarstvu spoljnih poslova na sjajnom radu i na kraju čestitao svim građanima Srbije na pobedi.

