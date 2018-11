VUČIĆ POSLE SEDNICE SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Srbija Prištini neće uzvraćati istim merama, molim Albance da razumeju da je potreban sporazum

- Danas su Prištinske vlasti odlukom uvele posebne takse na proizvode iz centralne Srbije od 100%. Moraćemo da preduzimamo mere da upoznamo svet o merama Prištine i da vidimo da pomognemo našem narodu. Svako je na sednici doneo zaduženje, to će biti posao za vladu i za premijerku, rekao je Vučić u obraćanju javnosti posle sednice.

Predsednik Srbije je nakon sednice izjavio da Srbija brine za mir i stabilnost regiona i da priprema raznovrsne mere "kako bi obavestili svet" o merama Prištine i kako bi Srbi na Kosovu i Metohiji bili zaštićeni.

foto: Printscreen

Povodom kršenja CEFTA sporazuma prištinskih vlasti, Vučić je izjavio da se u regionu "rane (medju narodima) leče pomirenjem", za ta je garant slobodan protok ljudi i roba, kao i da je zabrana trgovine bila neočekivana.

"Došli smo do informacije da je Priština pripremala ukidanje barijera, spremanje 'izlazne strategije' (nakon neuspeha učlanjenja u Interpol), ali oni su uprkos takvih najava doneli takvu odluku, kazao je Vučić.

- Ovo nije razumna odluka Prištine. Ovo pokazuje da ne možemo da računamo na njihovo racionalno ponašanje u budućnosti. Mi brinemo za mir i stabilnost. Moraćemo da primenjujemo raznovrsne mere i da vidimo kako da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Na sednici Saveta za nacionalnu bezebdnost smo podelili zadatke - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

foto: Printscreen

- Pokušaćemo da zajedno sa našim kompanijama da vidimo kako i na koji način možemo da pomognemo i prebrodimo ovu krizu. Dogovrili smo da svi naši organi budu u pripravnosti u slučaju daljeg iracionalnog i sumanutog načina ponašanja prištinskih vlasti. Savet je doneo odluku da Srbija ni na koji način uzvraćati istim merama. Mi hoćemo da ostanemo pouzdan partner svima u Evropi, regionu i svetu. Mi nećemo da zaustavljamo njihove kamione i protok robe. Hoćemo da pokažemo odgovorno ponašanje sa jedne strane i neracionalno sa druge - rekao je Vučić i najavio je da će se sutra sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.

- Priština je imala četiri cilja sa ovim merama: prvi je da izvrši do sada najveći pritisak, koji bi vodio bezuslovnoj "kapitulaciji" Beograda i punom priznanju nezavisnosti, drugi cilj apsolutne zabrane trgovine da u tišini provede najsnažnije i najbrže etničko čišćenje i proterivanje Srba sa KiM i južno i severno od Ibra, rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Kao treću stvar zbog koje je Priština preduzela najnovije mere Vučić vidi pritisak na međunarodne organe i institucije da im učine neke ustupke, a

četvrto, moguće je da kod nekih postoje namere da dovedu du sukoba i potpune destabilizacije regiona.

- Mi nećemo da nasedamo na provokacije. Oni su mislili da je dijalog potvrda njihove nezavisnosti, ali dijalog je kompromis, rekao je Vučić.

- Molim vas otreznite se, potreban nam je mir. Morate da razumete da morate da poštujete Srbe. Samo kompromisom moramo da dođemo do rešenja, rekao je Vučić.

foto: Printscreen

- Oni sada vide da se stvari nisu odvijale onako kako su oni očekivali. Danas idu neki drugačiji procesi. Mi ništa ne radimo protiv Albanaca, mi štitimo našu zemlju. Mi nismo prekršili nijedan ugovor niti dogovor. Neću da prihvatim kako je uspeh delegacije koju je predvodio Nebojša Stefanović krivac za njihove mere. Nemojte da nas terate kako smo ih mi doveli u tešku poziciju. Ja sam se juče smejao kada sam video da smo postali tolika sila kada je američka ambasada u Prištini rekla kako smo mi vršili pritisak na zemlje. Pa je l moguće da smo mi Srbi moćniji od Kanade i ostalih zemalja, ali da smo se borili borili smo se. Oni su bili blizu dvotrećinske većine, ali nisu uspeli. Promenila se slika sveta, ali mi zbog toga ne likujemo. Molimo vas kao Boga da se otreznite. Razumite nas da nam je potreban mir. Moramo da pronađemo kompromis. Kao što mi poštujemo Albance, tako i vi morate da razumete Srbe. Sve drugo osim razumevanja nas vodi u potpunu katastrofu - rekao je Vučić.

- Srbi dobro razumeju da neće moći da kupe ništa od srpske robe. Ne zaboravite da će uslediti nestašica lekova u domovima zdravlja i apotekama. Mi sada nijedan od naših projekata ne možemo da sprovedemo. Možete li da mislite onda ogorčenje Srba koji to sve znaju. Zato ćemo sutra da razgovaramo sutra. Da vidimo šta će da uradi EU. Mi smo u veoma teškoj poziciji. Nemojte da potcenjujete Srbiju i da mislite da ćete lako da je zgazite. To što mi tražimo mir i kompromis znači da razumemo da je to jedino rešenje, a ne da smo slabi. Uplašili smo se za svoj narod. Ovo je jedna od najtežih situacija za nas u poslednjih 10 godina. Želim da verujem da će se sve završiti mirno, a nadam se da će neko imati snage i želje da umiri razuzdanost albanske strane, rekao je Vučić.

foto: Printscreen

- Gospođa Mogerini je veoma dobro razumela sve ovo. Bili su protiv takve odluke. Evropa je danas reagovala snažnije i jasnije nego što je to učinila prvi put. Mislim da je Federika Mogerini dobro razumela gde ovo vodi. Posledice ovakvog poteza su nesagledive. Veoma su teške i gotovo katastrofalne po ceo region ukoliko ne dođe do ukidanja takvih mera. Nadam se da će se ponašati razumno. Moja obaveza je da čuvam budućnost ove zemlje i naše dece. Mnogo smo krvi prolili i više nemamo života kojim bi plaćali slobodu. Ovakvi neodgovorni potezi uvek mogu da vas dovedu do apsolutne katastrofe. To su razumeli i ljudi iz EU, tako su razumeli i Rusi i naši kineski prijatelji i svi drugi, rekao je Vučić.

Na pitanje novinara kakva će biti reakcija ukoliko se ne povuče ova odluka, predsednik je rekao:

- Uveren sam da ćemo uspeti da pronađemo rešenje. Ovo nije pucanj u dijalog. Ovo je mnogo više od toga. Ovo nije ekonomska mera, ovo je isključivo politička. Ciljevi su takođe politički, a to nikakve veze sa ekonomijom nema.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir