KOSOVSKA MITROVICA: Studenti video-igricom protiv suludih taksi Prištine! Sruši Ramuša i Tačija kutijom keksa

KOSOVSKA MITROVICA - Studenti Prištinskog univerziteta i njihove kolege iz Republike Srpske su kao vid protesta protiv mera Prištine osmislili video-igru u kojoj je cilj da igrač kutijama plazma keksa "sruši" najviše kosovske funkcionere Kadrija Veseljija, Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija i da tako simbolično "unese" taj proizvod na Kosovo i Metohiju.

Za one koji pobede prepreke u vidu Veseljija, Tačija i Haradinaja, stiže čestitka "Bravo, uspeo si da prebaciš plazmu preko Jarinja", dok za one koji u tome ne uspeju piše obaveštenje "teroristi pobedili Plazmu, bacaj bolje".

Jedan od autora igrice Filip Fićović izjavio je da je to još jedan vid mirnog protesta kojim studenti žele da ukažu na štetnost odluka koje donosi Priština.

"Mi smo se sa našom braćom iz Republike Srpske zajedno borili i protiv ulaska Кosova u Unesko i tada smo pokazali da je budućnost Srbije u IT sektoru. Tako smo i ovog puta došli na ideju da video igricom, u kojoj igrač kutijama 'plazme' gadja one koji su uspostavili besmislene namete, ukažemo na to da su odluke Prištine usmereni direktno protiv srpskog naroda koji živi na Кosovu i Metohiji", rekao je Fićović.

Aplikaciju sa video igrom moguće je besplatno preuzeti. Protesti Srba protiv odluka Prištine nastaviće se i sutra, a kako je planirano, masovni skup će se u 12 časova održati ispred sedišta Evropske unije i Euleksa u severnoj Кosovskoj Mitrovici.

