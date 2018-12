VUČIĆ IZ UN PORUČIO SRBIMA NA KOSOVU: Srbija će uvek biti uz vas! Zabrinut sam i uplašen zbog problema na KiM! (VIDEO)

U Njujorku je počela sednica Saveta bezbednosti UN na kojoj govori

predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na sednici je prvi govorio potpredsednik za mirovne operacije Pjer Lakroa, koji je rekao da su nedavni događaji na Kosovu dodatno pogoršali odnose između Beograda i Prištine, ali je pozvao obe strane da izbegavaju bilo kakve korake koji bi mogli da dodatno pogoršaju situaciju.

foto: Predsedništvo Srbije

Posle toga je predsednik Vučić započeo svoje obraćanje:

- Zahvalan sam što ste sazvali ovu sendicu u tako kratkom vremenu, jer je to veoma važno i ispravno zbog užasno teške situacije na terenu gde se susrećemo sa sve više teškoća na Kosovu i Metohiji. Ja sam veoma zabrinut i uplašen za posledice, ne samo za Srbiju nego za ceo region, rekao je Vučić.

foto: Predsedništvo Srbije

- Želeo bih da kažem da je Srbija preduzela veliki napor da sačuva mir i stabilnost. Uradili smo mnogo uprkos provokacijama Prištine, i ne prihvatamo frazu da se pozivaju "obe strane" da smire tenzije. Potpisali smo prvi ugovor sa Prištinom u aprilu 2013. i bilo je vrlo teško za našu javnost da to prihvati, i dali smo brojne ustupke. Pruština je imala da formira Zajednicu srpskih opština, rekao je između ostalog Vučić.

foto: Predsedništvo Srbije

Vučić je podvukao da je jedina obaveza koju je morala da realizuje Priština, a šest od 15 tačaka dogovora se tiče te jedne obaveze, bila formianje Zajednice srpskih opština.

- To je jedna jedina obaveza i danas je 2. 070 dan kako nije sprovedeno u delo i nemaju nameru da to učine u budućnosti. S druge strane Srbija je ispunila sve vezano za sporazum o policiji, sudstvo, telekomunikacijama, učešće u opštinskim izborima po kosovskom zakonu, apsolutno sve što smo potpisali. Ali to nije bilo dovoljno", naglasio je on govoreći na engleskom jeziku.

Podsetio je da je Srbija upozoravala Prištinu i ljude iz EU, jer smo imali i idalje smo u procesu dijalog pod posredovanjem Unije, kojia treba da reši naše probleme kroz dijalog, da na ne teraju u tešku situaciju koja će stvoriti užasnu atmosferu između nas, kada žele da postanu članica međunarodnih organizacija, što smatramo provokacijom, jer je Srbija jedina međunarodno priznata država po Rezoluciji UN 1244.

foto: Predsedništvo Srbije

- Osim ako se nešto nije promenilo. Preklinjali smo da ne idu na glasanje za člansvo u Interpol, UNESKO i ENTSO-E. Oni su računali na podršku SAD i mnogih evropskih država, nadajući se da će pobediti. U prvoj rundi dobili su manje od 50 odsto galsova. Onda su počeli da okrivljuju Srbiju kao da je naša greška, kao da je trebalo da ih podržavamo, kao da je bila to neka naša obaveza. Bilo je mnogo zemalja, bitnih, širom sveta, koje su glasale protiv njihovog zahteva, rekao je Vučić.

Vučić je ukazao da je potom Priština, odredbom, uspostavila tarifu suprotno CEFTA sporazumu i SSP, tarife protiv Srbije i BiH.

- Najpre 10 odsto, a kada su videli da je albanska javnost reagovala dobro na to, povećali na 100 procenata. Oni su čak ubili svaki vid trgovine između centralne Sbrije i Kosova. Čak šta više ugrozili su celokupnu srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer je to jedini način za njih da zarađuju, da prežive, dobiju lekove, i to je oduvek bio jedini način da prežive. Prekršili su sve sporazume na koje se poziva čak i EU, objasnio je on.

foto: Predsedništvo Srbije

- Stavimo to sve na stranu. Možete li zamisliti nekog u 21. veku koji zabranjuje i sprečava slobodnu protok ljudi i dobara, samo što ne voli političke odluke druge strane, upitao je Vučić.

Predsednik Srbije poručio je na kraju sednice SB UN Srbima na Kosovu da će Srbija uvek biti uz njih.

- Braćo i sestre Srpkinje, koristim priliku da vam se zahvalim na svemu što ste izdržali, na mukama koje ste prošli i kroz koje prolazite i da vam kažem da je Srbija uz vas i da će uvek biti uz vas, rekao je Vučić na srpskom jeziku.

Nakon Vučića, Savetu se obratio i Hašim Tači, kome je jedini argument za odbranu svojih stavova bilo mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu da je deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, a koje je doneto na zahtev Vuka Jeremića.

Ambasador Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja kazao je da Rusija deli zabrinutost Srbije

- Postoji bojazan od humanitarne katastrofe, a "vojska Kosova" predstavlja pretnju za sever Kosova i Srbe - rekao je on.

Zahtev za održavanje hitne sednice zbog odluke Prištine o transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage, Srbija je uputila preko šefa svoje misije pri UN Milana Milanovića koji ga je 14. decembra prosledio predsedavajućem Saveta bezbednosti UN.

Cilj sednice je da se u Ujedinjenim nacijama ukaže da Priština vuče poteze suprotno Rezoluciji 1244 SB UN i međunarodnom pravu.



(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir