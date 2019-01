VUČIĆ O ORDENU ALEKSANDRA NEVSKOG: To je stvar koja obavezuje za budućnost, a Putin zna da je Srbija svoja na svome

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da mu orden Alekdsandra Nevskog, koji će mu Vladimir Putin uručiti tokom predstojeće posete, znači mnogo, da obavezuje za budućnost, i da pokazuje da smo uspeli da sačuvamo nezavisnost, suverenost Srbije u odlučivanju, da Srbija bude svoj na svome, i da to zna i Putin.

Upitan u emisiji TV Pink o tome kako vidi različite komentare na račun ordena - od toga da je to velika čast, do toga da to nije tako značajno, da je čak "parče metala", Vučić je odgovorio: "Jesu li ga oni dobili, to parče metala?" Podsetio je da je taj orden 1914. godine dobio Nikola Pašić, a Aleksandar Karađorđević kao regent, pre njega.

foto: Printscreen TV Pink

"Bio je veoma popularan pre Oktobarske revolucije, toliko da je kasnije, nakon što je ukinut posle revolucije, ponovo vraćen", dodao je on.

Kaže da mu lično znači mnogo, ali da će nešto na tu temu "sačuvati i da kaže pred Putinom".

"To je veliko priznanje za nekoga i to posle 100 godina i posle takvih velikana. Toliko je nevažan taj orden da ga je dobio i Petar Veliki. To je stvar koja vas obavezuje, obavezuje vas za budućnost. Pokazuje vam da ste uspeli da sačuvate nezavisnost, suverenost Srbije u odlučivanju, da Srbija bude svoj na svome, to zna i Putin", rekao je Vučić.

On dodaje da i u Rusiji ima kampanje protiv njega s ciljem da Srbija bude samo neko ko će da sluša, kao što ima i u Evropi i Americi.

"Putin poštuje nezavisnost Srbije i hvala mu na tome. I na tome što je shvatio kakvim pritiscima je bila izložena da se okrene protiv Rusije, da prihvati put u NATO i da učestvuje u raznoraznim kampanjama protiv Rusije - a Srbija nikada to nije uradila", rekao je on.

foto: Printscreen TV Pink

Podsetio je i da je Putin nosilac našeg najvišeg ordena i to zasluženo.

Naveo je da ima dosta razloga za to, ali posebno je istakao 2015. godinu, kada je Putin sprečio usvajanje Rezolucije u SB UN, prema kojoj bi Srbi bili proglašeni za genocidan narod, za šta nisu bili proglašeni ni Nemci za vreme Drugog svetskog rata.

"Molili smo ga i ja i Tomislav Nikolić, i njega i Lavrova i Čurkina. Putin je to

sprečio i beskrajno mu hvala na tome", naveo je on.

Vučić je rekao i da je dobio počasni doktorat instituta MGIMO, navodeći da je iz regiona to dobio samo još jedan čovek - iz Slovenije.

"Oni te titiule i priznanja ne razbacuju. Inače mi sve to ne bi značilo puno, ali u ovom slučaju mi znači. Počastvovan sam i nadam se da će i moji unuci biti ponosni", zaključi je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je ponosan na mnoge stvari koje je uradio, pre svega za napredak Srbije.

Vučić se, gostujući na Pinku, odgovarajući na pitanje na šta će biti ponosan kada se bude povukao sa vlasti, najpre našalio rekavši "možda ću da se povučem, a možda će da me skinu narednih dana, kako kažu", a potom rekao da je mnogo toga čime se ponosi.

foto: Printscreen

Od napornog i teškog rada, kaže, do javnog duga ispod 50 odsto BDP.

"Ponosan sam na to što imamo uređene I javne finansije, što sam zaslužan okoliko malo koliko je bilo moguće da dovodim fabrike, a otvorili smo više od 100. Ponosan sam na železaru, na RTB Bor", rekao je on.

Vučić je kazao da je samo oko železare imao više od 300 sastanaka u celom svetu, boreći se za Srbiju.

"Ponosan sam što je Srbija nezavisna I suverena zemlja, što smo imali bezbroj demonstracija a da niko njije privođen, tučen, za razliku od njih koji su na nas slali specijalce i posebne brigade", kazao je on.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ga razne priče i pisanja u medijima, uključujući i društvene mreže, za šta kaže da su uglavnom budalaštine, ne pogađaju, ali da to pokazuje dokle su neki spremni da idu.

On je za Pink na pitanje o tome da kruže priče da će Srbija morati da se odrekne saradnje sa Rusijom ako želi u EU i da li je svestan toga, kaže: "A šta to mene briga? Mene zanima šta kaže naš narod. Neće meni strane ambasade da određuju...Veoma sam ponosan što je Srbija nezavisna u donošenju odluka", rekao je on za Pink.

foto: Marina Lopičić

On dodaje da se nada da će to, nezavisnost u odlučivanju, uz izuztetno uspešne mere fiskalne konsolidacije, biti tekovina koja će biti zapamćena.

Povodom tvrdnji da je novogodišnji vatromet plaćen 800.000, kaže: "Rekli su da je 50.000 evra za celu godinu. To je tako bilo u njihovo vreme, kad su most otvarali. Ovaj sinoć kaže - Vučić bacio bombu u dvorište svog profesora dok je bio u četničkoj omladini, a ja sam ušao u Radikalnu stranku 1993. godine, a tada nije bilo četničkog pokreta. Kad počnete da lažete to onda više nikakvog smisla nema, možete da izmišljate šta hoćete. Ovo samo pominjem da bi ste videli dokle može da se ide", rekao je Vučić.

Slično je prokomentarisao priče da je za vreme poplava bilo 1.000 mrtvih.

"To je lagao Đorđe Vukadinović, a sve što tvrde, tvrde da znaju 100 odsto provereno", primećuje on.

Na pitanje da li je u Americi angažovao lobistu, on kaže da je to uradio Vuk Jeremić i to - državnim parama.

"A država je od toga dobila nezavisno Kosovo", kaže on.

Primećuje da je lobiranje normalna stvar, da je normalno da to radimo, ali da je danas naša pozicija nešto bolja nego što je bila i da možemo da razgovaramo i sa ljudima koji imaju uticaj, kao što su Bolton, Pompeo ili Džered Kušner.

foto: Printscreen TV Pink

"Mene baš briga, ali ovo koristim kao polugu da pokažem dokle se može ići u neistinama", zaključio je on.

Na pitanje kako reaguje kada mu neko dirne porodicu, predsednik Aleksandar Vučić večeras je u studiju Pink televizije rekao da su se "trudili i smislili, kao i dogovorili kako da mu licno napakoste i smislili su da kažu kako su privodili, i priveli mog sina".

"Išao je na kontra skup (u danu Parade ponosa) i vikao je protiv ljudi koji su šetali. Ne znam šta je vikao, možda ua, pederi, kao što meni viču. Moj posao je bio da obezbedim skup, da mogu slobodno da šetaju i mirno. Ne volim njihove šetnje i nisam srećan što je to radio moj sin sa 16 godina. To je bio taj strašan greh mog sina", kazao je Vučić.

Ako je to nešto što je njegov veliki greh, dodao je, ili ako neko kaže da nije sina dobro vaspitao, kaže - prihvata to.

"Ali, da na takav pokvaren način pljuju i da to koriste u političkoj borbi, govori samo o njima, a ne o meni", primetio je i naglasio da je njegov sin legitimisan, a ne priveden.

Pomenuo je i da se slučaj prebijanja njegovog brata razvlači suviše dugo, "nikako da se to zavrsi, jer valjda je on svojim telom napao pendrek, pa su lagali na mnogim televizijama, pa kao nije dao ličnu kartu...

