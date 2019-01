ALEKSANDRE, NE RADI TO! Vučić otkrio kako ga je i za šta savetovao Vladimir Vladimirovič!

"pouzdan smo partner Rusiji i putin to zna"

MOSKVA - Srbija je pouzdan partner Rusiji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu ruskoj agenciji Tass uoči sutrašnje posete ruskog predsednika Vladimira Putina Srbiji.

"Ja to mislim, ja to radim tako, ja ne lažem, možda se nekom ne sviđaju moje reči, ali ja mislim da smo pouzdan partner Rusiji. Kada kažem 'da' predsedniku Putinu, onda mi to i uradimo", rekao je Vučić.

"I kada kažem u Vašingtonu i Briselu da nećemo i da ne želimo da uvedemo sankcije Rusiji - to je istina i fer", kaže srpski predsednik.

Vučić je istakao da je ruski predsednik veoma popularan u Srbiji i da će se veliki broj ljudi, koji želi godinama da ga vidi, okupiti i doći, "samo da ga vidi''.

Jedan od razloga Putinove popularnosti u Srbiji je taj što je Moskva spasla Srbiju stigme genocida, istakao je Vučić u intervjuu prvom zameniku generalnog direktora agencije Tass, Mihailu Gusmanu uoči sutrašnjeg dolaska Putina u Beograd.

Kako je naglasio Vučić, nikada nećemo zaboraviti 2015. godinu kada su (ruski šef diplomatije Sergej) Lavrov i (ruski stalni izaslanik u UN Vitalij) Čurkin po Putinovoj naredbi spasli Srbiju od stigme naroda koji je počinio genocid, kao što je to bilo predloženo britanskom rezolucijom u Savetu bezbednosti UN.

"Nikada to nećemo zaboraviti", istakao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da se uvek konsultuje sa svojim ruskim kolegom, Putinom i da ga pita za savet. "Upoznajem ga sa svim što se događa i ne lažem, govorim istinu, iako mu se uvek sve ne sviđa", kaže Vučić.

Kako je rekao, to je jedna od stvari koje Putin veoma poštuje.

"I ja to poštujem, jer je on lider velike zemlje, a ja sam lider male zemlje i on pokazuje poštovanje za ovu zemlju i ja sam mu veoma zahvalan", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije podsetio je da je bio pod ozbiljnim pritiskom nakon što je Srbija poslala humanitarnu pomoć Siriji.

"Nismo poslali oružje, već žitarice, puter i šećer, ali su počeli oštri napadi na nas. I kad sam došao kod predsednika Putina i došli su i novinari, rekao sam mu da možemo da pošaljemo jedan ili dva aviona sa (humanitarnom) pomoći.

"I Vladimir Vladimirović mi je rekao: Aleksandre, ne radi to, to stvara samo dodatne probleme za tebe", ispričao je Vučić u intervjuu za Tass.

"Videće se koliko to znači mojoj porodici"

Vučić je rekao da posebnom čašću smatra to što će mu ruski predsednik Vladimir Putin uručiti Orden Aleksandra Nevskog.

"Velika je čast za mene i Srbiju dobijanje Ordena Aleksandra Nevskog. Predsednik Putin je ojačao poziciju Rusije u svetu, zbog toga je posebna privilegija dobijanje te nagrade od njega", istakao je Vučić.

foto: EPA

Vučić je dodao da još dve nagrade koje imaju veliki značaj za njega vise na zidu njegove kancelarije - Orden Republike Srpske i počasni doktorat moskovskog instituta MGIMO.

Sada će Orden Aleksandra Nevskog biti u prvom planu. Moj otac je plakao kada je saznao da je predsednik Putin odlučio da mi dodeli to priznanje, mogu da zamislim šta će se desiti tokom ceremonije uručivanja, voleo bih da neko zabeleži taj momenat, da se vidi koliko to znači mojoj porodici, posebno mojim rođacima sa očeve strane", rekao je Vučić za Tass.

(Kurir.rs/Tanjug/Tass/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir