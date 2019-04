VUČIĆ: Zadovoljan sam presudom za ubistvo Ćuruvije, ponosan što je postupak doveden do kraja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zadovoljan što je postupak za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije današnjom presudom pred Specijalnim sudom doveden do kraja i da je to veoma važna poruka.

"Ne želim da se mešam sudijama u posao, da ne idem protiv odbrane ili tužilaštva, jer ne znam ko će se žaliti. Ali to je važna karika u stvaranju istinski pravne države u Srbiji", rekao je Vučić novinarima u Savamali.

On je podsetio da je to prvostepena presuda i da je zato neće detaljno komentarisati, ali da je to veoma važna poruka.

"Poruka da niko nema pravo da ubija bilo koga, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, pa makar neko smatrao i da je to državni razlog", rekao je Vučić.

On je dodao da je ponosan što u vreme kada je on bio predsednik i premijer ništa nije stavljano pod tepih već je taj postupak vođen i doveden do presude.

Kurir.rs/Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir