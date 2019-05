ĐURIĆ: Srbija ima jasnu poziciju po pitanju KiM, ali u Prištini nema sagovornika, ni želje za rešenjem

Srbija ima jasnu poziciju po pitanju Kosova i Metohije, za normalan i civilizovan je dijalog, ali ne dok se ne ukinu takse na robu iz centralne Srbije, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i dodao da, međutim, u Prištini nema ni sagovornika, ni želje za racionalnim rešenjem.

Djurić je za TV Happy kazao da je Beograd za normalan, civilizovan razgovor u kojem nema ucena i talaca, kao što sada, posle uvođenja taksi, privremene prištinske vlasti drže 120.000 Srba na KiM.

"Naša reč ima kredibilitet, ima težinu, naš narod stoji iza želje da se pronađe normalno i racionalno rešenje. Sa druge strane nema ni sagovornika, ni želje za racionalnim rešenjem i zato je predsednik Vučić rekao da smo miljama daleko od rešenja i da rešenja neće biti", kazao je Đurić.

Dodaje da je predsednik upozorio i na činjenicu da je velika šteta što se u Srbiji nismo u većoj meri okupili oko zajedničke ideje da se nađe kompromis.

Kako kaže, predstavnici Albanaca na KiM percipiraju odnos sa Beogradom na veoma neozbiljan način.

"Lideri Albanaca misle da su na nekoj orijentalnoj pijaci i da mogu da vrte šibice ispred autobuske stanice, da tako mogu da obmanjuju velike svetske lidere. To tako ne funkcioniše, ne znam ko ih savetuje da vode tako politiku", kaže Đurić.

Direktor vladine Kancelarije za KiM navodi da su, osim toga što stalno pričaju o nezavisnosti Kosova, lideri Albanaca "prešli" granice teritorije srpske južne pokrajine, te sada pričaju o teritoriji Preševa, Bujanovca, Medveđe, a sutra bi mogli da "pričaju o celom Balkanskom poluostrvu".

"To pokazuje da su oni do te mere izgubili svaki kontakt sa realnošću, da su njihovi politički ciljevi do te mere opasni da oni postepeno uspevaju da okreću ljude protiv sebe, čak i one koji su ih pre 10 i 15 godina naročito podržavali", kaže Đurić i dodaju da se ponašaju kao razmaženo dete.

"Apsolutno nikakve spremnosti za bilo kakvo rešenje koje podrazumava kompromis im ne pada na pamet da razmatraju. Sa druge strane pokazuju nula kredibiliteta vezano za bilo šta o čemu se dogovoraju", navodi direktor vladine Kancelarije.

Upitan da li slučajno postoji "tajna diplomatija" na međunarodnoj sceni za rešavanje kosovskog pitanja, Đurić kaže da ne postoji, već da se naziru određeni pritisci na Srbiju da bez ukidanja taksi nastavi dijalog.

"Naš odgovor po tom pitanju je izrečen na najvišim mestima u Evropi i nedvosmislen je - ne pada nam na pamet. Hoćemo da razgovaramo u uslovima u kojima ne držite 120.000 Srba kao taoce, hoćemo na ozbiljan i odgovoran način da radimo, ako toga nema mi ćemo se u međuvremenu baviti podrškom našem narodu na KiM, da tamo ima i više novca, boljih uslova za život i opstanak", navodi Đurić.

Komentarišući odluku da Srpska lista učestvuje na izborima za gradonačelnika četiri opštine sa srpskom većinom na severu KiM, Djurić kaže da je ta odluka doneta jer Beogradu i Srbima ne pada na pamet da Prištini prepousti da upravlja nad te četiri odluke.

"Oni su se tome nadali, nadali su se da ćemo mi bojkovati njihove izbore pa da oni preuzmu vlast i kontrolu u tim opštinama. Srpska lista ide na te izbore da bi sprečila taj scenario i sačuvala ono što je još u našim rukama", kaže Đurić dodajući da Srpska lista nije klasična politička stranka, već državni projekat Srbije koji služi tome da Srbi na KiM budu snažno predstavljani pred prištinskim institucijama.

Upitan da prokomentariše negativne komentare na izjavu ministra odbrane Aleksandra Vulina koji je kazao da je za što hitnije razgraničenje, ali i dodao da je to njegov lični stav i da nema veze sa državnom politikom, Đurić kaže da čim se neko usudi da iznese stav o Kosovu i Metohiji odmah na njega krene drvlje i kamenje.

"Interesantno je to da drvlje i kamenje dolazi od onih koji dok su imali priliku da odlučuju o Kosovu i Metohiji svakoga dana su ga približavali suverenitetu i to na celoj teritoriji KiM. Ne čude takve izjave i napadi", dodaje Đurić.

Komentarišući to što je predsednik Vučić "na meti napada" zbog izjava o rešenju kosovskog pitanja, Đurić kaže da je još pre nekoliko dana govorio da postoji "cunami neverovatnog licemerja".

"S jedne strane godinu dana i više govorite da je predsednik Vučić izdajnik, on koji punih sedam godina odoleva najstrašnijim pritiscima i ne pada mu na pamet i nikada nikome od nas neće pasti na pamet da pravimo bilo kakav usptupak na uštrb srpskih interesa po pitanju Kosova i Metohije, a sada su izašli i rekli da on nema plan, odnosno sami su priznali da su duže od godinu dana vodili najprljaviju kampanju, a da u stvari nisu ni videli bilo kakav plan", kaže Đurić.

Kaže da to rade neodgovorni ljudi, za vreme čije vlasti su postavljene granice na Jarinju i Brnjaku, kada su okosnica bili Jeremić, Tadić, Đilas, koji godinu i duže dana unazad napadaju predsednika Vučića koji, ističe, ne da ne prihvata, nego mu ne pada na pamet da prihvata ni približna rešenja kakva su oni prihvatali.

"Srbija ne prihvata i ne priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, Srbija traži kompromisno racionalno rešenje za budućnost i Srba i Albanaca i zna se šta su naše i Ustavom i drugim propisima utvrđene mogućnosti i sve vreme se državna politika Srbije kreće u okviru toga", naglašava Đurić.

Upitan da li je ikada dobio izvinjenje za to što je hapšen u Kosovskoj Mitrovici u martu prošle godine, Đurić je kazao da nije i dodao da ne želi da se vraća na taj događaj i da se priseća toga, jer ne voli da bude u ulozi žrtve.

(Kurir.rs/Tanjug)

