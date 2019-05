DIPLOMATE O ZAHTEVU MOGERINIJEVE DA SE PREKINE SA KAMPANJOM POVLAČENJA PRIZNANJA KOSOVA: Beograd itekako mora da nastavi da osporava nezavisnost pokrajine

BEOGRAD - Srbija treba i mora da nastavi aktivnosti na osporavanju nezavisnosti Kosova jer time između ostalog potvrđuje i činjenicu da projekat samoproglašene nezavisnosti nije prošao kritiku vremena, ocenio je danas diplomata Zoran Milivojević.

foto: Beta/Milan Obradović

"U izmenjenim globalnim okolnostima argumenti Beograda, sve više dobijaju na težini i nema razloga za odustajanje od takve borbe za KiM", rekao je Milivojević za Tanjug povodom ocene visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost EU Federike Mogerini da bi za nastavak dijaloga, pored ukidanja prištinskih tarifa trebalo i suspendovati kampanju za za priznavanje, odnosno nepriznavanje Kosova.

Politika koju je Srbija vodila u plasiranju argumenata i uveravanja drugih država da odustanu od svojih stavova dala je rezultat, a činjenica da je 13 zemalja odustalo od priznanja samoproglašenog Kosova pokazala je da su argumenti Srbije validni, da politka ima smisao i težinu, kazao je Milivojević.

"Sve to pokazuje da projekat nezavisnost Kosova nije uspeo, da nije pretrpeo kritiku vremena, da zemlje s pravom preispituju stav, kao i to da su argumenti kojima Srbija nastupa, pozivajući se na međunarodno pravo, rezoluciju 1244... veoma ubedljivi i da ostavljaju trag na države koje su priznale Kosovo", rekao je on.

Prema njegovim rečima, izmenjene globalne okolnosti idu na ruku Srbiji jer jednostrani prisupi i politka sile nisu više dominanti pricnipi.

foto: Marina Lopičić

Nema razloga da Srbija menja politku, treba da ostane na istom kursu, rekao je Milivojević i podsetio da je i među nekim ozbiljnijim zemljama prisutno to pitanje.

"Poslednji primer je Italija i razgovori predsednika Aleksandra Vučuća u Rimu i razumevanje vladajuće koalicije da pitanje KiM treba razmatrati u skladu sa interesima i argumentima Srbije", rekao je on i dodao da nema mira i stablnosti u regionu ako se ne uvaže interesi Srbije.

To su sve dovoljni razlozi zbog kojih vlade povlače priznanje i preispituju svoju odluku, a sa time moramo nastaviti, rekao je Milivojević i dodao da rezultati potvrđuju da je međunarodni položaj Srbije ojačao i da u takvim novonastalim okolnostima itekako ima smisla nastaviti aktivnosti osporavanja samoproglašene nezavisnosti Kosova.

Predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže da nije prvi put da visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federika Mogerini iznosi stavove u vezi sa taksama, ali i preporukom da Srbija prestane sa kampanjom za povlačenje nezavisnosti Kosova.

Ocenjuje da je Mogerinijeva pod nekom vrstom pritiska, jer se iz kabineta Ramuša Haradinaja šalje poruka da ona više nije poželjan moderator u pregovorima između Beograda i Prištine.

foto: BETA ARMENIJA ZAJMI BESEVIĆ, Beta/European Union/Christos Dogas

"Mislim da je ta izjava reakcija na ponašanje Prištine prema Mogerinijevoj", rekao je Đukanović.

Na pitanje koliko je realno da se od Srbije očekuje da ne vodi računa o svojim interesima, Đukanović navodi da su mnogi akteri od Srbije slično tražili i da nije reč samo o Federiki Mogerini.

"Mislim da su i određeni krugovi iz SAD i nekih drugih evropskih država takođe slično tražili", rekao je Đukanović.

Kako kaže, Priština, a pre svega premijer Ramuš Haradinaj i njegovo političko okruženje bi najradije išli ka tome da se čitava stvar odgodi nakon konstituisanja institucija Evropske unije - u septembru ili oktobru ove godine.

"Oni smatraju da sadašnja Komisija, a posebno visoka predstavnica Federika Mogerini nisu kredibilini da dijalog vode na način na koji oni očekuju da bi konačan ishod trebao da se desi", rekao je Đukanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

