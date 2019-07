ALBANCI SRBIMA VADILI ORGANE, TUŽILAC VUKČEVIĆ OTKRIVA ŠTA SU RADILI SVEDOCIMA: Prvo vam pošalju upozorenje, pokušaju da vas podmite, a ako ne želite nestanete pod NERAZJAŠNJENIM OKOLNOSTIMA

Nekadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da su istraga, a posebno procesno validni dokazi, ukazivali da lanac ratnih zločina i trgovine organima na Kosovu i Metohiji ima veze s Albanijom, u kojoj je, kako se sumnja, najmanje 11 grobnica u kojima su sahranjeni oteti Srbi sa KIM.

Ključni igrači u ovim zločinima bili su Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, rekao je Vukčević za Frankfurtske vesti.

On je pojasnio da je njegovo tužilaštvo tim povodom saslušalo više od 400 svedoka, od kojih su neki stradali pod nerazjašnjenim okolnostima, ali da su uprkos tome došli do operativnih podataka.

"Tokom istrage o zločinima OVK došli smo do brojnih saznanja o trgovini organima koja se odvijala preko Albanije. Zahvaljujući tadašnjem šefu Misije za istrage Unmika Patriku Lopezu Teresomu, brzo smo došli do izveštaja koje su sastavili nakon obilaska žute kuće. On tada nije imao prava da nam dostavi taj izveštaj, ali mi ga je ipak dao 'ispod stola'", naveo je nekadašnji tužilac.

U tim dokumentima, kako kaže, nalazile su se i fotografije pronađenih medikamenata, zbog čega je kontaktirao jednog čuvenog srpskog kardiologa koji je objasnio da se koriste isključivo za opuštanje mišića u slučaju transplantacija bubrega i drugih organa.

"To me je uverilo da sam na dobrom tragu, zbog čega smo nastavili istragu", napomnuo je Vukčević.

On kaže da je potom u istrazi iskorišćena sva dokumentacija Haškog tribunala, ali i saslušan veliki broj svedoka, uključujući i nekadašnje pripadnike OVK kojima je srpsko tužilaštvo garantovalo bezbednost.

"Jedan od njih je bio u celoj priči od početka i detaljno nam je objasnio kako je sve funkcionisalo i šta je video. Trebalo je kasnije da se pojavi kao svedok, pa ga je preuzela Nemačka i njihova BND. Pronašli su ga u parku, obešenog", preneo je bivši tužilac, napominjući da on nije bio jedini svedok protiv

Haradinaja koji je okončao pod sumnjivim okolnostima.

Vukčević je na problem zaštite svedoka, kako kaže, ukazao i na sastanku sa Dikom Martijem, tadašnjim specijalnim izvestiocem Saveta Evrope.

"Objasnio mi je kako taj sistem funkcioniše. Svaki potencijalni svedok najpre dobije upozorenje, zatim pokušaju da ga podmite, a onda se desi ubistvo. Ne mora to odmah da bude svedok, dovoljno je da ubiju nekog najbližeg rođaka i time je poslata jasna poruka", rekao je Vukčević.

On je dodao da je Dik Marti je kasnije osmislio poseban program zaštite svedoka.

