TERORISTI U DEČANIMA SLAVILI 20 GODINA OD PROGONA SRBA: Zločinac Ramuš Haradinaj sa bratom Dautom ispalio najmanje 1.000 metaka! (VIDEO)

Takozvani kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj osuo je rafalnu paljbu iz „kalašnjikova“ u Dečanima, gde je proslavljao 20 godina od progona Srba! Čule su se i nacionalističke pesme protiv Srbije, uz veličanje teroriste iz zloglasne terorističke "OVK" Adema Jašarija.

Pridružio mu se i brat Daut Haradinaj, koji je takođe pucao iz automatske puške na tom slavlju, gde je, kako je procenjeno, ispaljeno više od 1.000 metaka.

Naoružani do zuba

Događaj se odigrao pre mesec dana, ali je tek sada objavljen video-snimak na kome vidi kako braća Haradinaj, bivše vođe terorističke OVK, šenluče na otvorenom u prisustvu velikog broja ljudi. Prištinski zvaničnici su, kako navode pojedini kosovski mediji, na proslavu došli dobro opremljeni, pošto su gotovo neprestano pucali iz oružja AK-47.

Iako se proslava odvijala pod obezbeđenjem kosovske policije, nisu reagovali na Haradinajevo divljanje. Niko ko je pucao nije priveden.

Bizarno opravdanje

Ovo nije prvi put da Haradinaj puca u javnosti. Objašnjavao je to kao čin albanske tradicije.

- Dešavalo mi se to po kanonu Dukađinija... donese ti domaćin oružje da pucaš, i pucaš. Mi to možemo da učinimo po zakonu, možda, da u slučajevima radosti koristimo oružje.... Dogodilo mi se na veselju kada mi je domaćin rekao „ispoštovao si mi tlo konaka“, i dao mi oružje, i pucao sam... Rekao mi je „ovo oružje je blagosloveno što ga je dotakla vaša ruka“... Za mene nije ludost ova stvar - rekao je Haradinaj povodom pucanja vladinih službenika na slavljima.

Šok otkriće bivšeg oficira Kfora

EJUPI PUŠTEN IZ BONDSTILA foto: screenshot Bivši oficir Kfora, Norvežanin Kristijan Kaš izjavio je da je Florim Ejupi, kojem je suđeno za napad na autobus „Niš ekspresa“ 2001, kada je ubijeno 12 Srba, a više njih povređeno, pušten jer je radio za CIA. Kaš je za Politiku rekao da je „nemoguće“ pobeći iz Bondstila, gde je Ejupi bio zatvoren, već je on pušten.

- Glavni istražitelj Džo Mekalister bio je mnogo besan na Kfor jer je asfaltirana rupa na putu koja je nastala usled eksplozije. Izgovor je bio da mora da bude normalizovan saobraćaj. Mekalister je hteo da uhapsi Ejupija, ali on je zapravo radio za CIA - rekao je Kaš. Podsetimo, Ejupi je dovođen u vezu s ubistvom lidera Srba na KiM Olivera Ivanovića.

PISMO VATIKANU ZBOG INCIDENTA U NOVOM BRDU foto: Damir Dervišagić Povodom incidenta albanskih biskupa koji su služili misu na ostacima pravoslavne katedralne u Novom Brdu, ministar kulture Vladan Vukosavljević posetio je Papski nuncijat u Beogradu i uručio pismo za kardinala Đanfranka Ravasija, predsednika Papskog saveta za kulturu. Zamolio je da pokrene inicijativu i preduzme korake kako „albanski katolički kler na teritoriji samoproglašenog Kosova ne bi na ovaj način nepotrebno provocirao napetost i skrnavio verske i kulturno-istorijske spomenike srpskog naroda“.

