VESIĆ: Đilas šefuje medijima, razotkrio ga Trifunović! Opozicija na sastanak došla da bi govorila o medijima i njihovom uređivanju

Dragan Đilas preko svojih medija linčuje svakoga ko mu se suprotstavi, pa i svoje političke saradnike, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On dodaje da je ovo juče otkrio Sergej Trifunović tražeći upravo od Đilasa da mu ugovori susret sa urednikom televizije N1.

- Napadaju se i svi oni koji se usude da pohvale rad aktuelne vlasti, pa su tako ovih dana na udaru Željko Joksimović, Nenad Jezdić, Goran Bregović - kaže Vesić.

Govoreći o najnovijem sastanku vlasti i opozicije na FPN-u, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže "da se juče očigledno nisu razumeli" jer je opozicija došla kako bi pričala o tome kako da se uređuju mediji, umesto predstavljanja kandidata na političkim listama, što je predviđeno kao tema od strane organizatora skupa.

- Mi smo došli spremni da pričamo o tome, jer pravila predstavljanja kandidata postoje odavno i, s obzirom na to da se društvo menja, sigurno je da nešto treba promeniti, unaprediti, doraditi, precizirati. Međutim, opozicija je došla kako bi govorila o medijima i o njihovom uređivanju. Došli su da bi govorili kako da se političke stranke dogovore oko izveštavanja medija tokom kampanje. Ovo je neverovatno, ali je onda jasno kako oni shvataju medije: oni su sredstvo za njihovu politiku, a ne važan deo društva – kaže Vesić.

Podseća na Đilasovo trgovanje sekundama dok je bio gradonačelnik, što je klasičan sukob interesa, a onda se, kako kaže, juče ispostavilo da je Đilas jako važan faktor u uređivanju televizije N1.

- Nakon jučerašnje lažne vesti koju je ova televizija objavila, Sergej Trifunović je preko Tvitera tražio od Đilasa da razgovara sa Jugoslavom Ćosićem. Dakle, Trifunović je otkrio da je Đilas šef na ovoj televiziji – kaže zamenik gradonačelnika, dodajući da je ovo dokaz da Đilas uređuje i program, odlučuje o tome ko će da se pojavi na ovoj televiziji i sve ovo služi isključivo interesima njegove politike.

Vesić kaže i da Trifunović javno optužuje Đilasa da je kupio sve opozicione medije i to je, kaže Vesić, tačno.

- Kontrolisao je sve medije dok je bio na vlasti, a danas opozicijom upravlja kao nekada državom i to upravljanje sprovodi kroz medije. Preko medija linčuje svoje političke saveznike i to je juče uradio. Dakle, ako neko pokuša da mu se suprotstavi, dobije harangu na N1 i to je nešto što pokazuje kako Đilas razume politiku: ili kupovina, ili linč – kaže zamenik gradonačelnika.

Ističe da je Trifunović, iako njegov politički protivnik, kroz seriju Tvitova uspeo da razotkrije Đilasa i to kako on funkcioniše.

- On kao robove drži ljude iz opozicije i onda je jasno zašto želi da uđe u bojkot: nema stranku! On ima samo pare, dok drugi imaju stranke. A ako ovi koji imaju stranke ne uđu u Skupštinu, onda nema para od države, a Đilas svojim sitnim parama može da ih drži. Đilas ne zna da napravi stranku, on zna samo da je kupi i to tako funkcioniše – kaže zamenik gradonačelnika.

Đilasu su mediji neophodni kako bi preko njih napadao svakog ko se usudi da kaže da je auto-put Miloš Veliki dobar, kaže Vesić.

Kaže da je Zoran Živković na sastanku juče rekao da nijedan novinar u Srbiji ne radi dobro svoj posao.

- Rekao je da bi trebalo da usvojimo pravila po kojima će novinari raditi. Kada smo ga pitali kako mi, kao političke stranke, možemo to da uradimo, Živković je odgovorio "zar se oni (novinari) nešto pitaju" – kaže Vesić.

Na sastanku je, kaže, opoziciji najveći problem bilo otvaranje auto-puta „Miloš Veliki,“ tačnije sama činjenica da je otvoren, ali i pitanje zašto je Vučić bio na svečanosti.

- Pitao sam ih što oni nisu napravili autoput, a da jesu, oni bi ga i otvorili. Tadić se slikao kada je doveo „fiat“, što je i u redu, a slikao se i posle kada je počeo da se proizvodi novi model „fiata“. Đilas se slikao na Mostu na Adi za beogradske izbore. To je tada bilo u redu, a sada se insistira na tome da se Vučić ne pojavljuje u javnosti, da mu se zabrani. To je neverovatno – kaže Vesić.

Dodaje da Đilasa interesuju REM i Javni servis samo kako bi pravio pare. I ceo protest ga takođe zanima samo kako bi pravio novac.

- REM je važan jer N1 nezakonito emituje program u Srbiji, jer nije registrovan, odnosno: imaju studio u Beogradu, a vode se kao strana televizija, čime ne plaćaju porez ovde. Zato im treba REM – objašnjava Vesić.

(Kurir.rs/Informer/ Pink.rs FOTO: Dado Đilas)

