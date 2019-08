DAČIĆU PUKAO FILM U HELSINKIJU: Pitam ja pred njima Pacolija hoće li da prestane da lobira za nezavisnost, a on ćuti! E, pa onda nećemo ni mi sa otpriznavanjem (VIDEO)

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je danas da je pozivom predstavnika Prištine na sastanak u Helsinkiju napravljen loš presedan, ističući da su zemlje koje nisu priznale Kosovo, ali i one koje jesu, izrazile nezadovoljstvo jer nisu bile obaveštene o njihovom dolasku.

Dačić je za RTS istakao da je ovo prvi put da je izmenjen format tog sastanka, ali je naglasio da je sa aspekta Beograda prihvatljivo da učestvuje raznim skupovima, ako se ispoštuje princip obeležavanja samo imena ljudi, bez državnih obeležja, takozvani "gimnih format".

"Nije bilo povoda da Srbija ne učestvuje na sastanku", rekao je Dačić.

On je istakao da je Španija protestovala zbog promene formata, odnosno činjenice da na sastanak ministara spoljnih poslova EU i zemalja kandidata nisu pozvane samo kandidati, nego i partneri.

"Nije samo Španija izrazila protest, sve zemlje koje nisu priznale Kosovo su izrazile nezadovoljstvo, ali i zemlje koje jesu priznale Kosovo su izrazile nezadovoljstvo jer ih (šefica evropske diplomatije Federika) Mogerini uopšte o tome nije obavestila", rekao je šfe srpske diplomatije.

On je upitao šta će se desiti kad naslednik Mogerini, Žozep Borel, ne bude pozvao BiH i Kosovo na sastanak.

"Oni će da se ljute što nisu pozvani? To je loš presedan koji je napravljen, a naročito jer za to nije bilo razloga pošto nije bilo pozitivnih pomaka u regionu, naročitio od strane Prištine. Naprotiv, ona je imala sve te akte koji narušavali regionalnu saradnju", rekao je Dačić.

Kaže da je na sastanku podsetio da je on potpisao Briselski sporazum 2012. godine. "Vi ste garantovali, tako sam im se obratio, da će to biti realizovano. Danas to više niko ne spominje", naglasio je Dačić.

Govoreći o zahtevima da Srbija ne treba da radi na povlačenju priznanja Kosova, Dačić je rekao da je u Helsiniju upitao da li druga strana hoće da prestane sa lobiranjem za priznanje Kosova.

"Pitam Pacolija, hoće li da prestane da lobira za nezavisnost. On ćuti. Onda nećemo ni mi", poručio je Dačić.

Šef srpske diplomatije rekao je da Priština želi da se kandiduje za Savet Evrope i da njihova predstavnica u Strazburu želi da pravi izložbu sa odećom koju su žene nosile kad su bile silovane. "Takve moridne stvari mi treba da pozdravljamo i aplaudiramo?", kazao je Dačić.

