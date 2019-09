Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i situaciji u regionu. Predsednik Vučić i ambasador Bocan-Harčenko su se saglasili da između Srbije i Rusije vladaju odnosi dubokog poverenja i međusobnog razumevanja. Oni su konstatovali da realizacija dogovorenih projekata, posebno u oblasti energetike, saobraćajne infrastrukture i visokih tehnologija, dobro napreduje.

