SKANDALOZNA PROVOKACIJA! MILANOVIĆ UDARIO NA PREDSEDNIKA SRBIJE: Neće mi se Vučić šetati po Hrvatskoj! Evo šta mu je srpski ministar vojni poručio! VIDEO

Bivši hrvatski premijer Zoran Milanović poručio je da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće šetati „lijepom njihovom“ ukoliko on bude novi predsednik Hrvatske.

Besneo

Milanović, inače predsednički kandidat opozicione SDP, kazao je da će, nasledi li Kolindu Grabar Kitarović (HDZ), sa srpskim vlastima sarađivati tek koliko bude morao. Predsednički izbori, uoči kojih Milanović kampanju vodi uz slogan „Predsednik s karakterom“, održaće se krajem godine.

- Taj režim u Beogradu je režim s kojim ću raditi koliko budem morao raditi. Ali neće mi se ovde šetati Vučić po Hrvatskoj. Neće mi biti gost u ovakvim okolnostima. Neće! - vikao je Milanović u emisiji „Nedeljom u dva“ na HRT. Nije želeo da odgovori šta je preduslov da predsednik Srbije dođe u Zagreb.

Hrvatska politika, kako za Kurir ocenjuje ministar odbrane Aleksandar Vulin, prema Srbiji se vodi kao posledica nečiste savesti i dubokih kompleksa.

Hrvatska politika, kako za Kurir ocenjuje ministar odbrane Aleksandar Vulin, prema Srbiji se vodi kao posledica nečiste savesti i dubokih kompleksa.

Hteo da nam naškodi

- Zato i nema razlike između vlasti i opozicije kad je u pitanju odnos prema Srbima i Srbiji. Vučić vodi odgovornu politiku očuvanja mira na Balkanu, ali i odbrane interesa Srbije, zato ga u Hrvatskoj toliko i mrze. Milanović je imao priliku da bude poražen kad je pokušavao da naškodi Srbiji i kad je morao da se povuče pred stavovima Vučića. Zato i ne može da sakrije koliko je u njemu zavisti i frustracije - konstatuje Vulin.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je nastup Milanovića slika sadašnje Hrvatske:

- Oni se takmiče u mržnji prema Srbiji. Niko ne može da određuje gde će predsednik Srbije ići - kazao je za Kurir srpski šef diplomatije.

Podsetimo, ovo je samo još jedna u nizu provokacija iz Hrvatske, koja je pre nekoliko dana delegaciji Vojske Srbije zabranila ulaz u tu državu.

Stefanović o hrvatskoj zabrani delegaciji

POLITIČKA DEMONSTRACIJA HRVATSKE

foto: Marina Lopičić

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da je zabrana delegaciji Vojske Srbije da u Hrvatskoj prisustvuju obeležavanju dana jasenovačkih novomučenika politička demonstracija hrvatskih vlasti, što je skandalozno, pogotovo zato što to rade na temi antifašizma:

- To je stvar na kojoj Hrvatska mora na unutrašnjem planu da poradi. Naprosto, ne može se veličati nacistički režim Hrvatske u Drugom svetskom ratu. Moraju da se suoče s tim da su na njihovoj teritoriji bili koncentracioni logori za decu. To su monstruozne stvar