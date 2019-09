REKTORKA TVRDI DA OPOZICIJA NIJE ULAZILA U REKTORAT, SLIKE JE DEMANTUJU! JOVANOV: Hitno da podnese ostavku, ne ume da štiti Univerzitet

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović tvrdi da nema informacije da je su predstavnici opozicije, pre svega oni iz Saveza za Srbiju (SZS), ulazili u Rektorat prilikom nedavne blokade. Međutim, fotografije političara je u tome demantuju!

Sagovornici Kurira ocenjuju da je ovim potezom rektorka Popović pokazala licemerje, te da je podlegla pritiscima opozicije i SZS Dragana Đilasa.

Zgradu Rektorata su tokom protesta studenata iz "Jedan od pet miliona" posećivali članovi Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, sa kesama punim namirnica dolazio je i Branko Miljuš, visoki funkcioner Saveza za Srbiju. Na istom mestu viđeni su i Srđan Milivojević iz DS, ali i lideri DS Zoran Lutovac, Dveri Boško Obradović, kao i Marinika Tepić iz SSP. Poslednji opozicioni političar koji je posetio studente bio je Sergej Trifunović, lider Pokreta slobodnih građana.

Iako su posete svih njih zabeleže fotografijama i video-snimcima, rektorka Popović kaže da nema informacije da su oni bili u Rektoratu.

- Nemam informacije o tome da li su predstavnici opozicije ulazili u Rektorat, iako su neki viđeni ispred zgrade - navela je ona.

Komentarišući ove reči, narodni poslanik SNS Vladimir Orlić ističe da je njen potez licemeran jer postoje javni dokazi o prisustvu opozicije u Rektoratu.



- Rektorka je verovatno jedina osoba u Srbiji koja nije videla fotografije i video zapise na kojima su zabeleženi ulasci partijskih funkcionera SZS u Rektorat, nije čitala reportaže u opozicionoj štampi i izjave koje su davali sve sedeći u dvorištu unutar zgrade. Biće da joj je lakše da ne vidi sa kim je to na istoj strani. To, međutim, ipak sasvim dobro vidi svih 100.000 studenata koje su Đilasovi i dveraški partijski ekstremisti nedeljama držali kao taoce. I još otvoreno prete da će ponovo, čim im padne na pamet. Ako rektorka tih 100.000 pravih studenata ne vidi, to je najveći problem - istakao je Orlić.

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov ocenju je da je njen potez dokaz da je potpala pod uticaj opozicije i da se svrstala na jednu stranu, umesto da štiti sopstvenu autonomiju i integritet.



- Mislim da rektorka treba hitno da podnese ostavku, jer više nije u stanju da zaštiti ni lični integritet, a kamoli autonomiju i integritet Univerziteta. Mučno je gledati ponižavanje koje joj priređuje Đilas sa svojim omladincima i kao da im nije bilo dovoljno što je dvanaest dana nisu puštali da uđe u sopstvenu kancelariju i zgradu u kojoj radi, nego sada u strahu od njih ne sme da kaže ni da je videla ono što je videla cela Srbija. Tužno, zaista - navodi Jovanov.

Prikrivena podrška Donosili im sendviče Zgradu Rektorata tokom protesta studenata posećivali su članovi Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, Marko Dimić i Aleksandar Korolija. Sa kesama punim namirnica dolazio je i Branko Miljuš, visoki funkcioner Saveza za Srbiju. Na istom mestu viđeni su i Srđan Milivojević iz DS, koji je studentima donosio pljeskavice i sendviče, ali i lideri DS Zoran Lutovac, Dveri Boško Obradović, kao i Marinika Tepić iz SSP. Poslednji opozicioni političar koji je posetio studente bio je Sergej Trifunović, koga su foto-reporteri uslikali iako je pokušao da prođe nezapaženo.

