SPISAK MINISTARA KOJI LETE IZ VLADE: Čak šestoro će biti smenjeno, a evo kome se fotelja najviše ljulja

Ministri Nenad Popović, Goran Trivan, Zorana Mihajlović i Vladan Vukosavljević jesu članovi Vlade Srbije kojima se najviše drma fotelja i lako bi mogli i pre redovnih parlamentarnih izbora da bez nje ostanu, kažu dobro obavešteni izvori.

- Osim ovo četvoro, verovatno će još dvoje pre izbora leteti iz Vade. Među ministrima koji će biti smenjeni su i oni ministri koji su više vremena provodili šlihtajući se strancima nego što su se trudili da postignu rezultate koji se od njih očekuju. Njima se, narodski rečeno, fotelja najviše ljulja- objašnjavaju sagovornici.

Članovi Vlade juče nisu bili nimalo ravnodušni jer im je, nakon objavljivanja da će trećina ministara pre izbora leteti iz Vlade Srbije, postalo jasno da sve osim vrhunskih rezultata nije dovoljno dobro, a, prema rečima izvora, u Nemanjinoj je zavladala prava panika, piše "Alo".

I dok je većina ministara mudro ćutala, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, tokom obraćanja medijima poručivala je da bi bio red da ministri do izbora ostanu na svojim funkcijama.

- Izbori su vrlo blizu, sledeće godine, narod je taj koji političarima daje podršku da li određenu politiku hoće ili ne. Mislim da i Vlada i svi ministri treba do poslednjeg trenutka, do formiranja nove vlade, da daju sve od sebe u svom resoru i učine sve što mogu. Uvek je bilo i biće da tabloidi postavljaju i smenjuju ministre, i to nije neobično - kazala je juče ona.

Mihajlovićeva nije propustila da istakne i to da je važno da svaki dan ministri učine za zemlju najviše što mogu jer upravo je to zadatak svakog ministra i zato su na ta mesta i postavljeni.

Da li zbog straha od gubitka fotelje ili zbog pokušaja da se dodvori svojoj šefici, predsednici Vlade Ani Brnabić, Mihajlovićeva je istakla da je oduševljena što će se Brnabićeva 21. oktobra učlaniti u SNS, iako je sa njom tokom prethodnih godina često imala sukobe.

- Ako je tačna informacija da će Ana postati član SNS-a, mislim da je to odlično, da konačno SNS dobije takvo pojačanje - kazala je Mihajlovićeva.

Čistka u Vladi na Vučićev predlog Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i lider SNS-a, početkom septembra je najavio promene u stranci i ponovio da će biti promenjeno najmanje 50 odsto ljudi na listi za poslanike. Za pet ili šest resora u Vladi biće pronađena nova personalna rešenja, pošto oni koji su do sada obavljali te dužnosti nisu postigli rezultate koji se od njih očekuju ili su se umorili i vreme je da svoje pozicije prepuste onima koji će taj posao raditi sa više elana.

