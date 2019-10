DRAGAN ME OBORIO NA POD, PA UDARIO PESNICOM U GLAVU: Evo šta je Đilasov tast ispričao u policiji, ALI ŠTA SAD KAŽE!

Saopštenje u kom Iva Đilas, bivša supruga lidera SZS Dragana Đilasa, negira da ju je on maltretirao fizički i psihičku, verovatno je napisano pod ucenom, zaključuju sagovornici Kurira.

Naime, Đilas je pre pet godina pretio supruzi rečima: „Odrubiću ti glavu“, a fizički napao nju i njene roditelje Ružicu i Bobana Pelevića. Sve troje su čin zlostavljanja prepričali policajcima, o čemu svedoče službene beleške. Đilas je svom tastu tada naneo povrede zbog kojih je ovaj završio u Urgentnom centru, a masnice je pokazao i reporterima Kurira. Uprkos ovim dokazima, pre dva dana Iva Đilas poslala je saopštenje u kom svog bivšeg supruga naziva „brižnim mužem i ocem“.

Pretnje i nasilje

- Video sam kako Dragan fizički napada moju ćerku. Kako bih je zaštitio, ja sam prišao Draganu s leđa i obgrlio ga rukama oko ramena i povukao ga unazad. Tada se Dragan oslobodio, okrenuo se ka meni, navukao mi majicu preko glave, a zatim oborio na pod i udario me pesnicom u glavu, tačnije ispod levog oka - ispričao je policiji Pelević.

Isto je potvrdila i njegova supruga Ružica, kojoj je Đilas pretio da će ih „iz stana izbaciti kao pacove“.

- Obratila sam se Draganu rečima da nas više ne maltretira. Kada je on rekao da smo mi bolesni i da nema poverenja u nas, ja sam mu odgovorila da je njegova majka stalno kod psihijatra, te je on poleteo na mene. Iva se tada umešala, stala između mene i njega, raširila ruke i rekla mu da joj ne dira porodicu. Tada je on u besu rekao: „Kao pacove ću vas izbaciti iz stana, ne dirajte mi majku!“ Uhvatio je Ivu oko ruku, odgurao do zida i nadvio se nad njom - ispričala je policiji Pelevićeva.

Podmetnuto saopštenje

Politički analitičar i gradski odbornik SNS u Beogradu Nebojša Bakarec kaže da je Đilas bivšu suprugu najverovatnije ucenio da ga brani i da sam stoji iza ovog saopštenja.

- Verovatno je sujeta pokrenula Đilasovu reakciju i palo mu je na pamet da bivšoj supruzi podmetne saopštenje, znajući da ona neće imati kud. Đilas smatra da ga to može oprati od nasilja koje je nesumnjivo počinio pre pet godina. Patetično i lažno zvuče izjave o njegovoj brižnosti i nežnosti posle svih izjava i medijskih napisa. Citirane rečenice ukazuju na to da je autor ove izjave za javnost verovatno Dragan Đilas, a ne Iva Đilas. Šta iz toga možemo da zaključimo? Prvo, da je neko ucenjen. Drugo, da je onaj ko možda ucenjuje, potpuno beskrupulozna ličnost - kaže Bakarec.

Ućutali se STAN NIKO NE OTVARA

Ekipa Kurira želela je da lično sa Ivom Đilas proveri sve navode, kao i sa njenim roditeljima, ali u stanu na Vračaru, gde žive, juče niko nije otvarao vrata. Pre pet godina, kada se incident desio, na istoj adresi dočekali su nas Ružica i Boban Pelević, koji je potvrdio da ga je Đilas napao i pokazao nam je svoje masnice ispod oka. Na brojeve telefona poznate redakciji niko se nije javljao. foto: Zorana Jevtić

