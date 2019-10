ZAR DA JA BRANIM INTEGRITET TZV. KOSOVA OD KURTIJA? DAČIĆ OŠTRO: Hoće da bude premijer tzv. Kosova bez zastave Kosova! U kancelariji drži albansku zastavu i vi se slikate sa njim! ZAŠTO SADA ĆUTITE?!

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je večeras u Njujorku da potencijalni premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti ne odustaje od ideje o "velikoj Albaniji" i upitao da li fotografisanje pojedinih ambasadora sa Kurtijem pored albanske zastave predstavlja davanje legitimnosti tim opasnim i destabilizujućim namerama.

Dačić je na sednici SB UN posvećenoj situaciji na KiM rekao da je Kurti čovek koji je tokom celog političkog angažmana zastupao ideju o "velikoj Albaniji" i ocenio da je sada pokazao da od te ideje nema nameru da odustane.

Kako je naveo, Kurti u svojoj kancelariji u Prištini na počasno mesto stavlja zastavu Albanije, a ne tzv. Kosova.

- On hoće da bude premijer tzv. Kosova bez zastave Kosova, nego sa zastavom Albanije. Ozbiljno je pitanje da li činjenica da su pojedini diplomatski predstavnici vaših zemalja koji su se fotografisali u ovom dekoru, predstavlja davanje legitimnosti tim opasnim i destabilizujućim namerama. Potrošili ste silno vreme govoreći da Srbija krši integritet Kosova, a sada sedite u kancelariji budućeg premijera koji negira integritet Kosova, obratio se Dačić članicama SB UN.

Upitao ih je zašto sada ćute i šta bi bilo kada bi neki od njih došli kod njega, a on postavio zastavu Republike Srpske, koja je deo BIH.

- Da li biste to mirno oćutali kao u Prištini? Molim da upozorite ambasadore da su ambasadori u Prištini, a ne u Tirani. Dovodite nas u neprijatnu situaciju da ja branim teritorijalni integritet tzv. Kosova od Aljbina Kurtija, rekao je Dačić.

Kako je rekao, Kurti je otvoreno govorio da ne želi razgovore sa Srpskim listom.

- Kakva je to demokratija kada ne prihavata rezultate jer mu nisu po volji. Sada najavljuje da će tražiti da se svi sporazumi sa Srbijom preispitaju i da je onaj najvažniji deo o ZSO mrtvo slovo na papiru. Dodatno je zaoštrio retoriku izjavom da će tražiti ratnu odštetu. Možda nije upoznat da mi otplaćujemo milijardu kreditinih dugova Kosova. Onda to niko ne pominje. Ako ste nezavisni što onda vi to ne radite, nego čekate da to radi Srbija, kazao je on.

To, kaže, ne stvara atmosferu za prevazilaženje razlika i stavarnje poverenja.

Dačić smatra da svako ko odbija dijalog ne radi za dobrobit ni srpskog ni albanskog naroda, ali se nada da će Priština ipak ukinuti takse i da će se dijalog nastaviti.

Dačić je govorio i o nedavnim parlamentarnim izborima na KiM, navodeći da je Srbija upozoravala da će i ovoga puta predizborna kampanja biti upotrebljena za hajku na Srbe i to se, kako kaže obistinilo.

Uprkos različitim ogrančenjima, od administrativnih zabrana u vezi sa dokumentima i zabranama ulaska za srpske funkcionere, srpski narod je u ogromnom broju izašao na izbore i pokazao jedinstvo i želju da ostane na tom prostoru i bori se za svoju budućnost.

- Svedoci smo toga da Priština nije zadovoljna rezultatima izbora i da pokušava da prekroji te rezultate iskonstruisanim pričama i incidentima poput trovanja članova CIK tokom brojanja srpskih glasova. Posle višednevnih dramatičnih scena poput onih iz forenzičkih serija rezultati u samoj Prištini su pokazali da nije bilo reči o trovanju, već o epidemiji laži koje stalno dolaze i Prištine. To je možda moglo da prođe u prošlosti, ali sada očekujemo da ste to prozreli i da ćete to osuditi. Ili je bilo trovanja ili nije. Lekari su u Prištini utvrdili da nije bilo, rekao je Dačić.

Upitao je čemu onda služe zaštitna odela, "skafanderi" prilikom prebrojavanja glasova.

- Je li to odraz rasizma prema srpskim glasovima? Tražim vaš odgovor i reakciju. Da li to znači da kada u Srbiji neki Albanac glasa mi treba da brojimo glasove na taj isti način, da li je to odraz demokratije, upitao je on.

