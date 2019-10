AMBASADORI ZEMALJA ČLANICA SB UN: Beograd i Priština pod hitno da nastave dijalog

NJUJORK - Ambasadori zemalja članica Saveta bezbednosti UN pozvali su večeras Beograd i Prištinu da pod hitno nastave dijalog.

Ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja rekao je da je dijalog Beograda i Prištine, koji je bio paralizovan, sada u komi i da postoji samo na papiru.

Istakao je da očekuje da će EU, kada se uspostavi nova administracija, biti produktivnija i da će biti nepristrasan medijator.

"Ne vidimo poboljšanje u situaciji na Kosovu, kad je reč o bezbednosti i pravima nealbanaca", rekao je on i istakao da provokacije Prištine moraju biti zaustavljene.

Nebenzja je rekao i da međunarodna zajednica ništa nije uradila da se pokrene dijalog niti da Priština ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, ali i da ukine takse.

Istakao je da Rusija želi da Beograd i Priština dođu do dogovora na bazi Rezolucije 1244, koji će biti u skladu sa međunarodnim pravom, ali i potvrđen u SB UN.

Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, razume njenu legitimnu zabrinutost po pitanju Kosova i pozdravlja napore Srbije da nađe rešenje kosovsko pitanje, rekao je kineski ambasador.

"Nadamo se da će Kosovo pokazati politicku volju, prekinuti praksu unilateralnog uvođenja carina, posvetiti se primeni Briselskog sporazuma i učiniti napore za nastavak dijaloga dve strane", dodao je on.

Kina istovremeno poziva na uzdržavanje od poteza koji bi doveli do eskalacije situacije i ističe da je važno da se o pitanju Kosova raspravlja i dalje u SB UN.

Predstavnik SAD u UN rekao je da Kosovo i Srbija moraju da postignu dugoročan dogovor o normalizaciji odnosa i da međunarodna zajednica treba da ih ohrabri da to učine.

On je naglasio da SAD ohrabruju kosovske lidere da nakon izbora brzo formiraju novu vladu i da ukinu takse na robu iz Srbije, a Beograd da prestane sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova i da se uzdrži od provokacija.

Kaže i da i Srbija i Kosovo treba da nastave reforme u pravcu učvršćivanja vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Rekao je i da na Kosovu više nije potrebna misija koja će održavati mir i da je zato potrebna reforma UNMIK-a.

Ambasador Velike Britanije rekao je da, posle izbora na KiM, dijalog sa Beogradom mora da bude prioritet.

On je pozvao dve strane da uklone sve prepreke za nastavak dijaloga i da se uzdrže od provokativne retorike i akcija kako bi dijalog mogao da uspe.

Ocenio je i da su izbori na KiM protekli mirno i da je kosovska Centralna izborna komisija pokazala profesionalnost, posvećenost i transparetnost u radu, ali je rekao da je London zabrinut zbog izveštaja o "predizbornom zastrašivanju u oblastima naseljenim Srbima".

Ambasador Francuske rekao je da je ključno pitanje, koje mora biti u fokusu svih napora, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, u kontekstu dijaloga pod posredstvom EU.

"Žalimo što je došlo do zastoja i nadamo se da će nova vlada to učiniti svojim priroitetom i naći posvećenog partnera u Beogradu", rekao je on.

Dodao je da je Francuska ubeđena u "evropsku budućnost Srbije i Kosova" što, kako je naveo, znači nastavak neophodnh reformi za konsolidovanje vladavine prava.

"To zahteva kompletnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, što je neophodan uslov za evrosku budućnost dve zemlje, koja jedino može da bude deljena budućnost", rekao je on.

Predstavnik Nemačke u SB UN je takođe pozvao dve strane da hitno nastave dijalog.

"Nadam se da će se, uz novu Komisiju, nastaviti dijalog i da ćemo imati konstruktivne pregovore. Previše vremena je izgubljeno", rekao je on.

On je ocenio da su izbori na KiM bili slobodni i fer u većini oblasti i da nije bilo stranaka kojima nije bilo dozvoljeno da učestvuje, a Kosovo je nazvao "mladom, lepom demokratijom".

"Jedini problem kojem smo svedočili bio je u oblastima većinski naseljenim Srbima, koji su obeleženi zastrašivanjem", tvrdi nemački ambasador.

Ambasador Indonezije takođe je izrazio zabrinutost zbog situacije na KiM i istakao da je dijalog jedini način da se postigne "vin-vin" situacija za obe strane.

Predstavnica Poljske založila se da Priština ukine takse, a dok od Beograda očekuje da se uzdrži od akcija koje, kako kaže, podrivaju integritet Kosova.

Predstavnik Perua žali što je dijalog suspendovan već godinu dana.

On kaže da njegova zemlja podržava napore da se taj dijalog obnovi ali smatra da odgovornost za to leži pre svega na Beogradu i Prištini.

Pozvao je da se uklone sve prepreke za uspostavljanje dijaloga.

"Takse, ali i zapaljiva retorika ne doprinose tome", rekao je on.

Kada je reč o izborima, očekuje da prenos vlasti protekne glatko i da se donesu mere koje će omogućiti nastavak dijaloga.

Predstavnik Južne Afrike, koja je predsedavala u okrobru SB UN, kaže da ta zemlja podržava Unmik s ciljem da se dođe do pomirenja, kompromisa kroz dijlaog.

On je dodao da očekuje nastavak dijaloga, ali je potrebno da se obe strane uzdrže od akcija koje koje ih udaljavaju od dijaloga i da pokažu fleksibilnost.

Ambasadori su izrazili zabrinutost zbog inicidenta u kojem je 28. maja ove godine povređen ruski službenik UNMIK-a ocenivši da je neprihvatljiva prekomerna upotreba sile i kršenje imuniteta službenika UNMIK-a.

