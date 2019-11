SMEHOTRESNO! VLADAN ZAGRAĐANIN SAM SEBI ORGANIZUJE PODRŠKU: Naterao 16 omladinaca SPS da drže plakat na kome je poruka upućena njemu!

Omladinci Socijalističke partije Srbije iz Rakovice fotografisali su se s plakatom na kojem je poruka podrške predsedniku Izvršnog odbora Vladanu Zagrađaninu.

Ovakva podrška usledila je posle medijskih napisa o brojnim aferama prvog operativca Ivice Dačića, kao i posle otkrivanja informacije da čak 70 odsto lokalnih odbora traži njegovu smenu.

Crveni plakat

Kurir je došao u posed fotografije nastale ovih dana, na kojoj čak 16 omladinaca SPS drži razvučen ogroman crveni plakat na kome su ispisane reči podrške Zagrađaninu.

- Vlado, uz vas smo. SPS, socijalistička omladina Rakovice - piše na plakatu koji su omladinici SPS raširili u Beogradu.

foto: Damir Dervišagić

Izvori Kurira iz ove stranke kažu da je Zagrađanin to, po svemu sudeći, sam sebi organizovao.

- Na šta je SPS spao! Da funkcioneri sami sebi organizuju podršku! I to koji? Zagrađanina niko ne ceni u stranci, 70 odsto odbora je protiv njega. On je na funkciji samo zato što ga Dačić drži tu kao jednog od svojih najbližih saradnika - kaže izvor Kurira i dodaje:

Vedri i oblači

- Zagrađanin vedri i oblači strankom, mnogi časni ljudi se povlače pred njim jer znaju da je Dačić uvek na njegovoj strani. Uz sve afere koje se vezuju za njega, on je i dalje tu, u vrhu. Umesto da se rešimo ljudi koji nam kaljaju stranku, koji nas brukaju, mi ih držimo, i to na visokim funkcijama. Posle se pitamo što nam pada rejting. Dobro da i ovoliko imamo.

Zagrađanin se nije javio do zaključenja broja.

Socijalistička omladina PREČI IM ZAGRAĐANIN OD DAČIĆA Uglješa Marković, predsednik Socijalističke omladine Srbije, kaže da su oni želeli Zagrađaninu samoinicijativno da iskažu podršku.

- SPS kao izvorna partija leve orijentacije zalaže se za društvo slobodnih i jednakih. Tu i leži odgovor na vaše pitanje. Socijalistička omladina Srbije u Rakovici je samoinicijativno želela da iskaže svoju podršku predsedniku IO GO SPS Vladanu Zagrađaninu povodom medijskih spinova koji su bili upereni protiv njega i predsednika SPS Ivice Dačića. Zato je snaga te poruke još jača kada imate u vidu da je nastala kao posledica želje, a ne naređenja - kaže Marković. Međutim, on nije objasnio kako to da se, ako se, kao što tvrdi, podrška odnosi i na Zagrađanina i na Dačića, nigde na plakatu ne spominje ime lidera SPS.

Kurir.rs/ K. BLAGOVIĆ Foto: Marina Lopičić, Kurir

Kurir