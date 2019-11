AMERIČKI DIPLOMATA O REŠENJU KOSOVSKOG PITANJA: Sporazum Beograda i Prištine već postoji, ali je pitanje da li će biti primenjen

VAŠINGTON - Bivši službenik američkog Stejt departmenta i analitičar Džejms Huper izjavio je da sporazum između Kosova i Srbije postoji, ali da, međutim, postoje poteškoće u njegovoj primeni.

U intervjuu za Glas Amerike, on je rekao i da sveobuhvatni sporazum između Kosova i Srbije ne može biti postignut bez razmene teritorija.

"Mislio sam da su se saglasili da pokrenu razgovore za nastavak dijaloga. Ako mislite na pitanje kako je moguće postići dogovor u tim razgovorima, s obzirom na ishod kosovskih izbora i predstojecje izbore u Srbiji, mislim da je velika verovatnoća da će postići dogovor. Čak verujem da ustvari već imaju dogovor", rekao je Huper.

Huper, za koga Glas Amerike navodi da ima iskustva u diplomatskim pregovorima i balkanskim poslovima, dodao je da je bio vrlo razuman potez da se krene napred, da se postigne sveobuhvatan dogovor, jer ako se to ne učini, postoji opasnost da se ova prilika propusti.

Kako prenosi Kosovo onlajn, on je istakao da je, međutim, za to neophodno imati dva partnera da bi to funkcionisalo.

"Na Kosovu morate da imate partnere koji su voljni da pregovaraju o takvom sporazumu i koji razumeju premisu ovog sporazuma, da razumeju šta je razumno očekivati od Srbije i šta ne mogu da dobiju od nje. A u Srbiji morate imati nekoga ko je spreman da to uradi sa Kosovom", rekao je Huper.

On je ocenio da je lakše naći takvog partnera na Kosovu nego u Srbiji i istakao da se "obe strane moraju složiti oko ovog 'plesa'", jer inače nema dogovora.

"Ne može postojati sveobuhvatan sporazum bez teritorijalnog elementa. Ne znam kakvo će biti gledište Aljbina Kurtija. Pogled kao vođa opozicione stranke je nešto drugo... a kakvo će biti njegovo gledište na mestu premijera, ne znam... Ali mislim da će se suočiti sa stvarnošću i to može biti teško prihvatljiva stvarnost. Realnost je da je dogovor već ispregovaran. Sporazum postoji", navodi Huper.

Prema njegovim rečima, on uključuje i razmenu teritorija, ali ne samo razmenu teritorija, već i članstvo (Kosova) u UN.

"Realnost je da se to neće promeniti i ne znam kako će Aljbin Kurti reagovati na tako nešto kao premijer. Ponavljam da sveobuhvatni sporazum između Kosova i Srbije ne može biti bez teritorijalnog elementa", istakao je američki analitičar.

"To je zapravo rešeno između strana, između (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića i (kosovskog predsednika Hašima) Tačija. Možda će se neke male stvari rešiti, ali u osnovi je taj sporazum dogovoren", rekao je Huper.

On je zaključio da je neophodno obe strane dobiju dovoljno kako bi sporazum bio prihvaćen i u Srbiji i na Kosovu i kako bi se obezbedila njegova implementacija.

