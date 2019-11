EVO GDE JE LIDER SZS UBACIO PARTIJU: Đilas šuruje s trgovcem oružjem

Lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas ima aranžman s jednim od najvećih trgovaca oružjem. Đilas je, naime, sedište svoje Stranke slobode i pravde smestio u prostorije firme za trgovinu oružjem „Uni global d.o.o.“ Beograd, čiji je vlasnik i direktor Nebojša Novaković.

Đilas zakupljuje prostor od Novakovićeve firme u srcu Beograda, na Terazijama.

Ugovori s „Krušikom“

- Novakovićeva firma „Uni global“ ima sedište u Ulici kralja Milana 23/3, a taj prostor izdao je Đilasu i njegovom SSP. Reč je o jednom od najvećih trgovaca oružjem na ovim prostorima. Posluje i sa „Krušikom“. Ima sedam ugovora za poslednje tri godine - priča izvor Kurira.

Novaković je bio akcionar Univerzal banke i član njenog UO u vreme vladavine DS. Nekadašnje rukovodstvo Univerzal banke, kojoj je početkom 2014. oduzeta dozvola za rad, bilo je osumnjičeno za malverzacije teške oko 1,4 miliona evra, odnosno, da su nezakonito i bez adekvatnog pokrića odobravali višemilionske kredite.

Predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu rada službi bezbednosti Igor Bečić kaže da je sad i građanima jasno zbog čega se fabrikuju afere adresirane na „Krušik“.

- Đilas i njegovi kompanjoni, koji su stvorili ogromno bogatstvo pljačkajući građane Srbije, lažno optužujući druge žele da sakriju poslovnu saradnju s najvećim trgovcima oružjem - kaže on.

- Simptomatično je da se u pojedinim medijima koji su pod Đilasovom kontrolom sve agresivnije plasiraju neistinite i izmišljene priče o povezanosti nekih državnih funkcionera s trgovinom oružjem, a sve govori da je prava istina na potpuno drugoj strani. Da su zapravo glavni akteri tih prljavih radnji upravo Đilas i ljudi povezani s njim, o čemu najrečitije govori i informacija o iznajmljivanju navedenog poslovnog prostora - zaključuje Bečić.

Licencirani i za oružje

„Uni global“ je, prema podacima sa APR, osnovan 1993. Ostvaruje prosečan godišnji promet od oko 4,5 miliona evra. Licenciran je za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, kao i naoružanja i vojne opreme. Pre četiri godine je, prema zvaničnoj listi, bila u prvih 10 najvećih izvoznika oružjem.

Novaković do zaključenja ovog broja nije odgovorio na pitanja Kurira. On je, međutim, pre oko tri meseca u javnosti priznao da „Uni global“ Beograd izdaje navedeni prostor dugi niz godina i da je trenutni zakupac Đilasov SSP.

- Prostor se izdaje po tržišnim uslovima, za šta je uredno plaćen porez - izjavio je tada Novaković.

Đilas nije odgovarao na poziv Kurira.

Veze

GLUMI PURITANCA

foto: Medija Centar Beograd

Politički analitičar Branko Radun kaže da je Đilas pokazao licemerje.

- On glumi puritanca, a prema ovom slučaju je jasno da je i on (ne)posredno povezan s trgovinom oružja. Đilas nekog napada, a u stvari i on na ovaj ili onaj način ima koristi od trgovine oružjem. Trebalo bi da objasni javnosti prirodu povezanosti s Novakovićem - smatra Radun.