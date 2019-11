VUČIĆ OTKRIO I DETALJE IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: Mi se u familiji Vučić svi volimo, ali smo tvrdi i o emocijama ne pričamo

BEOGRAD - Da budem iskren, minimalno me dotiču... Više dotiču moju porodicu, oni se sekiraju. Mi se u familiji Vučić svi volimo i svi smo u dobirm odnosima. Kod nas je to neka vrsta principa zadruge iako svi živimo odvojeno... Ali mi ne pričamo nikad o emocijama... Mi smo nekako tvrdi i ponositi ljudi... Mi ne govorimo o tome... Naš vrhunac emocija je kad ja pitam brata kako su njegovi Anastasija i Aleksandar a on mene pita kako su Vukan, Danilo i Milica, za nas više emocija po tom pitanju ne postoji iako razgovaramo sedam puta dnevno... - otkrio je predsednik Aleksandar Vučić otkrivajući jutros na televiziji kako je reagovao na prozivke i uvrede na društvenim mrežama kad je bio na VMA i kad mu je zdravstveno stanje bilo loše.

- Dakle, prosto nas je sramota... Mi smo muškarci... da ja sad njemu kažem da mi je nešto teško palo ili da mu kukam zbog naslovne strane ili da kukam što je neko negde rekao umri stoko ili navijam da se stanje pogorša... - kazao je Vučić dodajući da je malo "bezveze da kaže, ljudi žalite me jer mi je mnogo teško a ima mnogo ljudi u Srbiji kojima je neuporedivo teže nego njemu".

Vučić je rekao i da se obradovao radovanju iz regiona na svoje loše zdravlje jer je "najbolja pohvala njegovom radu kad se šovinistički mediji iz regiona obraduju njegovoj nesreći".

(Kurir.rs/TV Pink)

