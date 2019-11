VUČIĆ: Naslovnica NIN je slika i prilika onih koji bi da vladaju Srbijom

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je žao što je izdavac nedeljnika NIN odlučio da povuče naslovnu stranu sa spornom fotografijom jer je ona, kaže, slika i prilika onih koji žele da vladaju Srbijom.

"Ta naslovna pokazuje razliku između nas i njih... Nismo mi to sklonili, to su oni sklonili, njihova redakcija, a ja žalim što su oni to uradili, volim da se vidi patološka mržnja i da osim patološke mržnje tu nema ničega", rekao je Vučić na televiziji Pink.

On je rekao da je naslovna strana stavljena sa namerom i upitao zašto se sada stide toga.

"Šta ce drugo Đilas, Obradović, da rade nego da pozivaju na ubistvo... Kako da pobede...To je sastavljao Dragan Đilas, opsednut vlašću i parama", rekao je Vučić.

Dodao je da ta naslovna strana pokazuje nervozu ljudi kojima je politika postala politika Tabloida Milovana Brkića, ističući da je svaka reč koju izgovore, kako kaže, "preletač" Marinika Tepić i Dragan Đilas procitana u Tabloidu.

"Brkić je čovek koji predstavlja prototip najgoreg svetskog probisveta, ostrašćeni reketaš", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se nije našalio kada je rekao da usmere snajpere na njega, dodajući da nije potrebno da bilo ko drugi živi njegov život, i da nije važno da li mu je teško ili ne, da li će danas imati susrete sa Rusima ili Amerikancima, kako će da se provede kada putuje u Rusiju, Ameriku, Brisel, koliko se bori za interese Srbije.

"Nikoga ne treba da interesuje koliko teških udaraca primam, ili da li je mojim roditeljima drago kada vide da je snajperska puška uperena protiv mene. Ovo nije prvi put i niko ne treba posebno da se bavi time. Mislim da ta naslovna strana bila divna prilika i veoma mi je žao što su je vlasnici povukli", kazao je on.

Vučić je rekao da je to slika i prilika onih koji bi da vode Srbiju na drugačiji način, koji kažu da ih vređa svaki dan, a svaki dan ga, kako dodaje, nazivaju veleizdajnikom, da ima sidu, da je psihopata.

"Ovi iz Dveri kažu za toksikološku analizu krvi, u trenutku kada sam bio na VMA i kada su se lekari borili sa drugim problemima i nisu još ni slali krv na analizu. Idu do toga da sam šef oružane mafije, narko mafije da se moj brat čuje sa nekim ko je uhapšen. A mi hapsimo ljude, koji su imali specijalne dozvole od 2009. A uhapsili smo ih jer se držimo zakona i nećemo da dozvolimo da marihuana bude poželjna u našoj zemlji", ukazao je on.

Zamolio je, s tim u vezi, da nadležni organi objave kome su bili upućeni pozivi, te dodao da će sigurno biti iznenađenja i demantija.

Kazao je da je njihova politika postala politika Milovana Brkića.

"Svaku reč koju su politički preletač broj 1 Marinika Tepić ili Dragan Đilas izgovorili, kao Obradović I svi zajedno, pročitali su u Tabloidu Milovana Brkića. Reč je o čoveku koji predstavlja prototip najgoreg svetskog probisveta. Ostrašćenog reketeaša koji kaže napašću te ako ne doneseš pare. Nikada nećete videti napade na SPS jer donose pare, neće napadati i mnoge iz vrha SNS je nose pare, neće da napada pojedine ministre, a drugima skida glavu svaki put, na osnovu toga videćete da su platili reket ili ne", istakao je Vučić.

Naglasio je da su neistine i besmislice postale politika, i da je čak i Brkić izgubio svoj znača jer su svi Đilas, Tepić, Aleksić i mnogi drugi postali mali Milovan Brkić.

"To je postala njihova politika, jer nemaju šta da kažu o zemlji, politici, i umeju samo da mrze i izmišljaju svakog dana", kazao je on.

Vučić je rekao da su namerno izašli sa tom fotografijom, jer da su hteli da koriste neku drugu sa sajma naoružanja, mogli su da uzmu slike sa ovogodišnjih sajmova naoružanja, ili prošlogodišnjih, kada je obišao čak četiri.

"Ali nije bilo snajpera. Isekli su Miloradovića. To je sve sa namerom urađeno. Što se stide toga. Nismo mi sklonili, to su oni, njihova redakcija", naglasio je on.

Izrazio je žaljenje što je sklonjena slika, jer voli da se vidi patološka mržnja, koja je jedino što imaju.

"Šta ćete drugo nego da pozovete na ubistvo. Bezbroj puta su to radili", ukazao je on.

Vučić je, na izjave da samo mračni umovi sliku tumače na ovaj način, upitao da li je Slobodan Georgijev mračni um, kao i vlasnici Blica I NIN-a.

"To je sastavljao sve Đilas, zato što je opsednut parama i vlašću. Ne može da podnese da više ne može da krade onoliko kao ranije, da ne može da bude bahat. Ima troškove i sada mora ponovo na vlast da kade", rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir