ČEDA OPLEO PO SAVEZU ZA SRBIJU: Niti je Vučić Milošević, još manje je Đilas Đinđić, iza bojkota se krije sebični interes

BEOGRAD - Predsednik Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da se iza namere "manjeg dela opozicije" da bojkote predstojeće izbore kriju sebični interesi, od kojih ni društvo ni država, a naročito građani neće imati nikakve koristi.

Ilustracija foto: Dado Djilas

"Kada pričam o bojkotu izbora, kada razmišljam o tome, na prvom mestu me zanima koju korist imaju ljudi od svega toga. Koliko vidim, u tom bojkotu se traži prilika da neke partije nestanu, neke koje se muče da zažive, da im se da nekakva snaga, a verovatno treba da se i naprave neke nove", rekao je Jovanović za najnovije izdanje "Užičke nedelje".

On je dodao mu je "jasno" da su protesti za lidere opozicionog Saveza za Srbiju Dragana Đilasa i Vuka Jeremića "samo finansijski aranžmani".

Jovanović je dodao da se današnja situacija ne može porediti sa onom 1997, kada je takođe deo opozicije bojkotovao izbore.

"Ti koji u 2020. godini traže 97. godinu pokazuju samo da ne razumeju ništa. Niti je (Aleksandar) Vučić (Slobodan) Milošević, a još manje je Đilas Zoran Đinđić. Ovo nije više na taj način zatvoreno društvo kao što je to bilo devedesetih godina, i za mene je bezobrazluk porediti ove i tadašnje prilike", rekao je lider LDP-a, koji je prethodno bio funkcioner Demokratske stranke.

On je takođe govorio i o vezama Dragana Đilasa s Moskvom, navodeći da je to poznato, ali da to, međutim, mnogi prećutkuju.

"Pitanje je zašto oni koji to znaju prećutkuju činjenicu da je prvi saradnik Dragana Đilasa više u Moskvi nego u Beogradu, i da tamo ide u nadi da će izlobirati promenu vlasti u Srbiji, naravno pod uslovom da su oni ti sledeći", rekao je Jovanović.

Ilustracija foto: Beta/Miloš Miškov, Kurir, Zorana Jevtić

Dodao je da je u sadašnjoj situaciji jasno i da Rusija ima svoje interese.

"Njihov rukopis prepoznajem u programu Saveza za Srbiju, gde se Evropa ne spominje, ljudska prava ne postoje, ali ono što je očito najvažnije, to je nekakva pravoverna kosovska politika", rekao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, i afera "Krušik" je odlična prilika "za Rusiju da pokaže sav svoj potencijal u destabilizaciji ovog prostora".

"Rusi možda jesu izgubili u Crnoj Gori i delom u Makedoniji, ali Srbiji gledaju i dalje kao poligon sa kojeg treba da nastave s rušenjem zapadne politike i ovo im je bila idealna šansa da nam pošalju svima poruku da mi možemo da vodimo samostalnu spoljnu politiku, ali samo do momenta do kog oni ne vide da su oni time ugroženi", rekao je Jovanović.

On je istakao da LPD ne zanima priča o izlasku ili bojkotu izbora.

"Mi o izborima ne razmišljamo kao o prilici da nešto bojkotujemo, u nadi da ćemo tako u nekom šizofrenom raspletu situacije doći na vlast...

Nas zanima da vidimo postoji li bilo koja šansa da poštedimo sve nas zajedno još jednog mrcvarenja bez ikakvog smisla", rekao je Jovanović.

Ilustracija foto: Beta/Nenad Petrović

On je ocenio da u Srbiji nisu problem izborni uslovii, već "gubitak poverenja u izborni proces i u politički život uopšte". U takvom stanju vi pričate o prehladi, a vas izjeda rak.

"Jedna procedura koja će biti promenjena, ili povećanje kazni za određena ponašanja u kampanji neće baš ništa rešiti u suštinskim problemima. A taj suštinski problem je partijska država koja je pojela svakog ko je nešto pokušao da promeni, a na kraju jede sama sebe", rekao je LDP.

On je rekao i da vlast "mora da shvati jednom da je odgovorna za ovo političko ludilo i da ne može da se pretvara da pravi problemi ne postoje".

(Kurir.rs/Tanjug)

