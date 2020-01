POSLE PROZIVKI VUČIĆEVOG SINA VLADIMIR ĐUKANOVIĆ APELUJE: Ne dirajte porodice jer to nije viteški!

Napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu sve su učestaliji, ocenjuju funkcioneri SNS i poručuju da ga to neće pokolebati da nastavi sa politikom budućnosti i daljeg razvoja države.

Poslanik i član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović ukazuje da pojedine grupe ljudi periodično, bez ikakvog osnova, predsednikovog sina Danila Vučića dovode u vezu sa navodno sumnjivim grupacijama ljudi.

- Vidim, ponovo su se neki tzv. mediji usmerili ka napadima prema Danilu Vučiću. To mu dođe kao po starom dobrom običaju kada nemamo više za šta da napadamo protivnika, onda mu udri po deci i porodici. Viteški, zar ne? Ne dirajte ničije porodice, jer to nije viteški. Porodice se nikada ne diraju - naveo je on.

Potpredsednik SNS Marko Đurić kaže da lideri SZS Vuk Jeremić i Dragan Đilas nisu u stanju da Srbiji ponude alternativu i zato posežu za niskim udarcima tamo gde misle da neko ne može da se brani ili da ga odvrate od borbe, ali se to neće dogoditi.

Kurir.rs/ Foto: Ana Paunković

