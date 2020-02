TRAMP LUPIO ŠAMAR KURTIJU: Odmah ukinite takse Srbiji!

Novoizabrani premijer tzv. države Kosovo Aljbin Kurti uputio je žestoke pretnje Srbiji tokom čitanja svog ekspozea, ali je već prvog dana svog mandata dobio packe od SAD!

Naime, Ričard Grenel, specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, zatražio je od Kurtija da hitno ukine takse na srpsku robu, koje su glavni razlog za blokadu pregovora Beograda i Prištine.

foto: Zorana Jevtić

Viši interesi

- Očekujemo da takse budu odmah ukinute. SAD su jasno stavile do znanja liderima na Kosovu da je ukidanje taksa u najboljem interesu Kosova i njegove ekonomije, kao i želje da privuče nove poslove - poručio je Grenel i dodao da će uskoro biti novih vesti, jer obe strane žele da se ide napred.

U prilog tome u diplomatskim krugovima navodi se da su SAD veoma zainteresovane da se uspostavi dijalog i da se kosovsko pitanje reši pre njihovih predsedničkih izbora, koji su u novembru ove godine, jer bi to bio pozitivan spoljnopolitički poen za Trampa. U tom slučaju bi Tramp predstavio da je uspeo da reši problem koji niko nije uspeo još od 1998, što bi u paketu sa sporazumom između Grčke i Severne Makedonije o promeni imena bio veliki uspeh na Balkanu.

Spoljnopolitički poeni

Bivši šef Koordinacionog tela za KiM Nebojša Čović rekao je da Tramp može preko Kosova da pokupi pozitivan bod. - Ne mislim da je to visokorangirano u Trampovoj predizbornoj kampanji, ali mislim da on želi da ima neki spoljnopolitički pozitivan poen. Pogledajte, Iran ništa, Irak ništa, Koreja ništa, zatim oko Palestine i Izraela je napravljen neki sporazum, mada ne znam kakav je to sporazum da jedna strana prihvata sve, a druga ništa, i zato će mu neki spoljnopilitčki poen biti potreban - zaključio je Čović.

Šef diplomatije EU Đuzep Borelj pozdravio je formiranje kosovske vlade i pozvao na nastavak dijaloga s Beogradom kako bi se postigla sveobuhvatna normalizacija odnosa jer je, kako kaže, trenutni status kvo u dijalogu neodrživ.

Otvorene pretnje

Podsetimo, najdominantnije u Kurtijevom ekspozeu bilo je to da će protiv Srbije podneti krivičnu prijavu zbog genocida, da će od Beograda tražiti naknadu za ratne zločine, ali i da će uvesti obavezni vojni rok uz velika ulaganja u vojsku.

Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je to direktan izazov Srbiji i regionu. - Radi se o jasnoj poruci da Albanci smatraju da su okruženi neprijateljima. Kurti se odlučio za otvorenu pretnju i to će uticati na procene razvoja oružanih snaga u regionu - ocenio je Radić.

Ministar za povratak i zajednice Dalibor Jevtić rekao je će Srpska lista nastaviti da radi u interesu onih građana koji su za njih glasali kako bi im se život poboljšao. - Srpska lista nije u vladinoj koaliciji i mi smo prilikom glasanja to i pokazali. Ono što nam po zakonu pripada dodelili su nam građani i niko drugi - poručio je Jevtić.

Entoni Godfri, ambasador SAD NOVA VLADA PRILIKA ZA DIJALOG foto: Beta/ Miloš Miškov Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri kaže da je da srećan što je formirana vlada u Prištini, a to ocenjuje kao priliku za napredak u dijalogu. Na pitanje kako vidi poruke novog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, Godfri je rekao da je to, pre svega, pitanje za njegovog kolegu u Prištini. - Mislim da je to prilika da se dođe do napretka u dijalogu Beograda i Prištine - rekao je ambasador SAD.

Prvi potez nove šefice Skupštine VLJOSA OSMANI ODMAH SKINULA TAČIJA foto: Profimedia Novoizabrana predsednica parlamenta privremenih kosovskih institucija Vljosa Osmani prvog radnog dana uklonila je fotografiju predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija iz svoje kancelarije. Umesto nje okačila je portret prvog predsednika tzv. države Kosovo Ibrahima Rugove.

Lider PSG ne zna gde udara KURTI BI DA RATUJE PROTIV SRBA, SERGEJ MU ČESTITA foto: Nemanja Nikolić, EPA/ VALDRIN XHEMAJ Lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović prvi je čestitao Kurtiju sastavljanje vlade. To je učinio čak i pre zvanične Tirane. - Bogami, govor Aljbina Kurtija budi nadu za normalizaciju odnosa. Pominje i nestale, imovinu Srbije, te normalizaciju odnosa, pre svega sa Srbijom. Evo, da prvi čestitam izbor premijeru Kosova - napisao je Trifunović na Tviteru. Odmah su usledile kritike na društvenim mrežama, u kojima su ga nazvali izdajnikom u kom se probudio Albanac. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da tome mogu da se obraduju samo „najgrđi srpski autošovinisti i pajaci koji su zalutali u politiku“. - Ljudima koji najavljuju militarizaciju naše južne pokrajine i masovno naoružavanje Albanaca, koji zagovaraju reciprocitet u odnosima sa Beogradom i čine sve da Srbiju istisnu iz naše južne pokrajine može da čestita samo neko ko svesno radi u interesu nezavisnosti Kosova ili neko ko je izgubio razum od prekomerne upotrebe opijata - navodi Đurić u saopštenju.

Kurir.rs/ Silvija Slamnig Foto: AP/ Evan Vucci, Profimedia

