HARADINAJ NAJAVIO RASPAD VLADAJUĆE KOALICIJE: Ako Hoti nastavi ovako, neću podržavati vladu

Bivši kosovski premijer i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, najavio je raspad vladajuće koalicije, jer je nezadovoljan aktuelnim premijerom Avdulahom Hotijem, preneo je sinoć Kosovo onlajn.

"Ako premijer Hoti nastavi ovako, ja neću podržavati njegovu vladu", rekao je sinoć Haradinaj u emisiji "Rubikon" na prištinskoj televiziji Kljan Kosova.

On je kritikovao Hotija zbog "nepoštovanja i izbegavanja" ministra pravde Seljima Seljimija tokom sastanka u Briselu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Zvanično sam mu rekao, a poslao sam i dopis gde sam naveo svoje primedbe. Nije bilo razloga da sa sobom povede u Brisel šeficu svog kabineta na sastanak sa Aleksandrom Vučićem, koji je već iskusan pregovarač, a da ostavi po strani Seljima Seljimija", rekao je Haradinaj.

On je naveo da nije podržao imenovanje Skendera Hisenija na poziciju državnog koordinatora za dijalog, jer nije bio upoznat sa njegovim imenovanjem.

"Imenovao je Skendera Hisenija, prema kome imam poštovanje, ali prvi koji ga je podržao je predsednik Kosova Hašim Tači. Međutim Alijansa ga nije podržala, jer nisam ni bio obavešten o tome. Od Hotija i Mustafe nisam dobio nikakvu poruku da će imenovati Skendera Hisenija za ovaj posao", rekao je Haradinaj.

Dodao je da, "ako prisvajaju dijalog, žele da postanu neki uski klub o ovoj temi, onda treba da preuzmu odgovornost".

"Kada se budu obratili Skupštini Kosova mi ćemo izneti naše mišljenje, to ne funkcioniše tako, takvi postupci u prošlosti naneli su štetu Kosovu. Ovako smo došli do Mogerininog stola kada smo imali mali klub ljudi, isti klub koji je nas zastupao, a mi ostali smo bili samo u svojstvu posmatrača", dodao je Haradinaj.

Ocenio je i da Hoti nema pravo da uključuje takozvano Kosovo u proces bez granica.

"Osim vremenske dinamike, Hoti nema pravo da govori u ime Kosova, ne uživa to pravo, ne uživa ključno pravo na Kosovo u procesu bez granica, bez ičega jasnog, od sastanka do sastanka, od teme do teme", naveo je Haradinaj.

On je je izrazio uverenje da će, u slučaju da mu Specijalni sud u Hagu potvrdi optužnicu, kosovski predsednik Hašim Tači podneti ostavku.

Haradinaj je da će Tači sam proceniti vreme kada treba da podnese ostavku.

"Ja sam podneo ostavku odmah nakon dobijanja poziva za saslušanje", podsetio je Haradinaj.

Naveo je da Tačijevo saslušanje u Hagu utiče na suverenitet tzv Kosova, jer to rade strane sudije i tužioci.

(Kurir.rs/Tanjug)

