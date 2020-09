VULIN KATEGORIČAN: Srbija je najsnažnija država na Balkanu, vreme je da prestanemo da se izvinjavamo

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je večeras da Srbi treba da budu jedinstven politički narod, što znači da o bitnim pitanjima moraju da odlučuju zajedno i ocenio da je Srbija najsnažnija država na Balkanu, te da je vreme da prestane da se izvinjava.

Gostujući u emisiji "Hit tvit" na televiziji Pink, rekao je da mnogima smeta da Srbi budu složni.

"Da Srbi budu jedinstven politički narod, da imamo jedan stav o stvarima koje nas zajedno pogađaju, o stvarima koje nas i ugrožavaju i raduju, šta god to bilo, to je problem... Ne, ne vidim da je to problem", rekao je Vulin i dodao da je vreme da Srbija prestane da se izvinjava.

Istakao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsednik svih Srba i ocenio da su napadi medija u regionu na Vučića orkestrirani.

Kometarišući dolazak američke Razvojne finansijske korporacije (DFC), rekao je da je to dobra vest i poruka da je Srbija politički i ekonomski stabilna i najsnažnija država na Balkanu, "hteli neki to da priznaju ili ne".

Vulin je rekao da je svako ko hoće da ulaže u Srbiju, poštuje zakon, i više nego dobrodošao, te dodao da se raduje i ruskim, i američkim, i evropskim investicijama.

Govoreći o podignutim optužnicama Specijalnog suda u Hagu, Vulin je izrazio nadu da će poštovati sami sebe i sprovesti "slovo zakona".

Ocenio je da međunarodna zajednica nema preteranu želju da zaista rasvetli sve što se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije i upitao koliko će se vekova čekati da se sazna ko je streljao srpsku decu u Goraždevcu, pobio žeteoce u Starom Grackom...

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

