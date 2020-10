VLADIMIR PAVIĆEVIĆ ZA EMISIJU USIJANJE NA KURIR TV: Sledi epoha izgradnje najbližih odnosa Srbije i Crne Gore

Kakva će biti crnogorska vlada, koja je sudbina Mila Đukanovića posle 30 godina DPS na vlasti, pogledajte u emisiji Usijanje koja se u subotu od 20 sati emituje na televiziji Kurir.

Raznolika crnogorska skupštinska većina uveliko pregovara o sastavu nove vlade. Još pre konstituisanja Skupštine u pobedničkom savezu su se pojavile pukotine, ali za dr Vladimira Pavićevića koji je i sam podržao jednu od tih lista, to ne govori o sukobima, već o širokoj paleti mišljenja. Ono što je najvažnije, smatra Pavićević, jeste da se temelji vlasti Mila Đukanovića urušavaju.

Pavićević ističe da su temeljni principi lista Za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija te Crno na Bijelo zajednički. To su jačanje državnosti Crne Gore kao pravne države, evropske integracije, privrženost članstvu u NATO i zadržavanje spoljnopolitičkog kursa koji podrazumeva i priznanje Kosova.

Pavićević je ubeđen i da će odnosi Srbije i Crne Gore, koji su već jako dugo veoma hladni, mogu postati bolji, iako se to sada ne čini izvesnim s obzirom da su se pojavile varnice između Podgorice i Beograda.

- Crna Gora će dobiti novu , demokratsku vladu, vladu stručnjaka, ali u kojoj će biti mest ai za ljude koji su politički izneli izbore i razvlastili DPS, kaže Pavićević.

- NIkada nismo imali goru turističku sezonu, a sad i probleme sa koronom, kaže Pavićević.

- Promena koja se desila je toliko velika i značajna, i ona Crnoj Gori donosi demokratiju. Od dana kada je bilo jasno da imamo nove pobednike, svi čelni ljudi tih stranaka su se 100% složili da će Crna Gora da počiva na načelu vladavine prava, kao ključnom. Zato će ova vlada da bude reformska.

- Izborni rezultat me nije iznenadio.Ja sam ranije pisao da je sve što je potrebno da se zbaci DPS prisutno. Dovoljno je da se samo setimo litija, gde je bilo ogromni broj građana, svih vera i nacija, koji su poručili i da nisu zadovolni kako MIlo upravlja. Bilo je i jasno su tada opozicione partije napravile tri logične kolone, koje zauzimaju ceo politički spektar, i poslali poruku da je svaki glas važan.

- Ali mi smo to imali i u Srbiji, pa je puklo.

- Kad je Đinđić bio predsednik vlade, on je govorio da je vladavina prava iznad svega, pa onda ostalo, ali je posle ubijen. Naravno, kad aimamo raznovrsne partnere, biće nesaglasja, ali je ključno da procesi idu.

- U Crnoj Gori se nikada nije desila demokratska smena vlasti. Kad je Milo došao na vlast, došao je sa ulice. MI sada živimo istorijski momenat.DPS i Milo se povlače u ofanzivu, i nema elemenata opstrukcije. Veliki broj ljudi napušta DPS. A samo dan nakon izbora, Krivokapić, Bečić i Abazović su javno objavili da će imati četiri principa kao osnovu sporazuma. Posle i potpisuju sporazum.

- Ali brzo su se videle pukotine.

- To što vi nazivate pukotinama, to je raznovrsnost pogleda. Različiti akteri imaju različito viđenje. To što se u Ostorgu razgovaralo o nekim temama, nemam ništa protiv. Od tih ljudi koji treba da naprave vladu se očekuje sposobnost kompromisa, i ja verujem da će je imati.

- Kada govorite o Milu, on je još dve godine predsednik? Da li će potom biti raspisani vanredni izbori.

- Milo je na partijskom kongresu 2019. svoju partiju doktrinarno obeležio kao jednu kleronacionalističku političku organizaciju, u sred Evrope. Građani su ustali i iz tog razloga, njemu sledi pad autoriteta i nužno slabljenje DPS, što je za Crnu Goru dobra stvar.

- Đukanović je posle izbora opet govorio i krivio Srbiju

- To su neprimerene izjave, i on već duže vreme on pravi političke faulove. Kada su bile litije, on je svom partijskom aktivu objašnjavao da oni ne dozvole sebi da učestvuju u nekom ludačkom pokretu. Prethodno je najavljujući usvajanje Zakona o slobodi veroispovesti građanima poručio: "Krenite, nas ima više". On je u svojoj državi stvarao neprijatelje. Skoro je pomeno i da će da ide u šumu. On u konktinuitetu svoju politiku gradi na antisrspstvu. A uloga Srbije prema Crnoj Gori je bila dobra, koja je saopštavala da je CG nezavisna država.

- Neko je ipak rekao da je pravi pobednik ovih izbora Amfilohije Radović, a neko je rekao da je on pomogao ranije i Milu da pobedi Momira Bulatovića.

- Mitropolit Afilohije, mitropolija i eparhije SPC uživaju ogromno poštovanje građana CG. To se vidi i u istraživanjima javnog mnjenja, gde se najveće poverenje daje Mitropoliji crnogorsko-primorskoj. I to se mora uvažiti.

- Ali i pre je bila ugledna pa se nije bunila.

- Da, ai posle usvajanja zakona o veroipsovesti, bilo je pitanje kako će crkva da deluje. A reagovala je fantastično. U litijama je bilo elemenata građanskoog otpora. One si bile nenasilne, mirne i dostojanstvene, duhovne da je to nezabeleženo u CG. Crkva je bila naterana da bude akter u politici, da sebe brani od napada. Ona se branila litijama, a u njima su građani iskazivali nezadovoljstvo i politikom DPS. Pokazalo se da je to bilo toliko kršenje ustava da je narod morao da reaguje. A imamo i element priznavanja Kosova. DPS je zgazio ustavnost jer je hteo da oduzima imovinu, i narušio sekularnost države. Nigde nikada nije zabeleženo da se to tako desilo. Đukanović je sam doprineo jednim delom svom razvlašćivanju.

- U Beogradu se slavilo?

Đukanović nije omiljen u Srbiji, a njegova antisprska politika se uočavala u Srbiji, ali je ključno da zvanična Srbija nije uticala na CG.

- Bilo je nekih očekivanja, sada su neki razočarani?

Racionalno je očekivanje od nove vlade da zadrži sadašnji spoljnopolitički kurs.

Da li ste iznenađeni mirnom tranzicijom vlasti?

- Nisam, a procesi su se odvijali na ključnim adresama u inostranstvu, tako da niko više nije hteo da brani Mila. Ja sam video još 2017. da on nema više uporišta na Zapadu. U maju 2020. u novinama čitam intervju sadašnje američke ambasadorke, i ona je rekla da je korupcija usporila evroatlantske integracije. A za to je sve zaslužan Đukanović, tako da mirna tranzicija nije iznenađenje. Građani su mirno pokazali da ne žele DPS. Opozicija se odlično postavila, a međunardna situacija je takva da više niko nije spreman da po svkau cenu stanu iza Đukanovića.

- Posle prvih najava o politici nove vlade, u Beogradu kao da nisu bili srećni, a došlo je do polemika Vučića i Krivokapića. Da li će se odnosi povariti?

Krivokapić je nosilac liste u kojoj je bio Demokratski front. U DPS režimskim medijima, stalno se pominje da je DF marioneta Srbije. Ali kad je Krivokapić tako rekao, to je dokaz da iz Srbije nije bilo uticaja. Ali njihovi govori ne znače da je u pitanju sukob, mislim da će brzo zvaničnici slediti ono što građani žele, najbliže odnose. Ja sam pola svog života proveo u Srbiji i Crnoj Gori, imam državljanstvo Srbije i Crne Gore, legalno, I ja verujem da će rezultat izbora u CG označiti politiku saradnje i otvaranja granica.

- Kako tumačite da se reflektor medija usmerio na Dritana Abazovića?

Ja njega poznajem, on je mlad, veoma obrazovan političar, ima svoj cilj i veoma dobre procene. On je izazvao veliku pažnju jer je etnički Albanac, lider građanske stranke, i dosledno se bori za građanske vrednosti, ali sa strane se neki pitaju kako je on recimo otišao na Ostrog na razgovore. On pokazuje dve stvari važne za razumevanje, jedno, da politika mora da bude racionalna delatnost kao osmišljavanje načina za rešavanje zajedničkih problema, Drugo, on doprinosi važnom procesu u CG, pošto je CG multikultirna država. Etnička distanca u CG nikad nije bila veća nego danas. To je strašno za jedno savremeno društvo. A Dritan pomaže smanjivanju te etničke distance. I u otm smislu je zanimljiv, posebno u Srbiji.

Mnogo je važno da prilikom sastava vlade imamo strpljenja. Ključne su dve stvari, strpljenje građana, i očekivanje da vlada bude takva da najsposobniji ljudi zauzmu mesta. Da idemo kontra ključnih defekata tranzicije.

- Zašto ste rekli da Srbija ne treba da sledi recept Crne Gore za pormenu vlasti?

- Ne možemo da preslikamo nešto što smo videli. Mora se tačno videti okolnosti i prilike i za te prilike smisliti plan. Što se tiče Srbije, u CG je bilo jake opoziciije i ranije. Milo nije imao većinu još 2001. U Srbiji je opozicija nevidljiva, a pri cilj je da na sledećim izborima obezbedi rezultat da SNS i građanima pokaže da će ona biti ključni konkurent SNS. Zato treba jedna kolona na izborima, i na prvim sledećim izborima da uzme recimo 70, 90 poslanika u skupštini.

