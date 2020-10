FORMIRANJE NOVE VLADE DO KRAJA NAREDNE NEDELJE: Šapić još neizvestan, socijalistima najviše tri ministarstva

Koalicija SNS sa SPS je gotovo izvesna. Socijalisti će verovatno biti u nekom manjem kapacitetu. No, ne bi me iznenadilo da u vlasti budu i SPS i Spas, kaže Vladimir Pejić iz Faktor plusa

S kojom strankama i koalicijama će SNS praviti novu vladu, još uvek nije definitivno odlučeno! Ako za partnere uzmu SPS, ta stranka bi mogla da dobije najviše tri ministarstva. Spas Aleksandra Šapića zasad ima manje šanse da postane deo nove vladajuće većine, ali ne bi bilo iznenađenje da i Spas i SPS uđu u vladu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić je, podsetimo, u ponedeljak doneo odluku da za mandatara imenuje Anu Brnabić i za to je dobio apsolutnu podršku Predsedništva stranke. Kako sada stoje stvari, formiranje nove vlade moglo bi da bude završeno do kraja naredne nedelje.

foto: screenshot Kurir TV

Pobednici odlučuju

Lider SPS i dosadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić juče nije mogao da kaže ništa konkretno o tome hoće li njegova stranka ostati u vlasti.

- O tome odlučuju pobednici izbora, tako da to nije pitanje za nas. Što se nas tiče, mi smo izrazili spremnost da nastavimo saradnju - rekao je Dačić za Kurir. On kaže da nema ništa protiv da se u novoj vladi nađe i Šapićev Spas. - Nemamo ništa protiv da i oni budu deo buduće vlade - poručuje Dačić.

S druge strane, Šapić kaže da će se sve znati za nekoliko dana.

- Za nekoliko dana će se sve znati i tada će se znati i da li će Spas biti deo vlade ili ne - navodi Šapić, koji je u utorak treći put izabran za predsednika beogradske opštine Novi Beograd.

Sve je moguće

Da nije nerealno očekivati i SPS i Spas u vladi, ocenjuje Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus".

- Ne vidim to kao neko takmičenje, u smislu jedni ili drugi, i mislim da i nije međusobno vezano, već da je stvar dogovora ko je spreman da prati politiku Vlade Srbije i Vučića. Verovatno postoji i neka šira slika, ali to ne možemo sada da vidimo. Elem, SPS je gotovo izvestan, iako verovatno u nekom manjem kapacitetu. Biće verovatno u vladi Dačić, Branko Ružić i eventualno još neko. Za Šapića se pak da naslutiti da on neki svoj angažman, imajući u vidu da je ponovo izabran za predsednika opštine Novi Beograd, može da ostvari kroz Grad Beograd, bilo sada, bilo nakon gradskih izbora. No, ne bi me iznenadilo da budu i jedni i drugi u vladi - objašnjava Pejić za Kurir.

foto: Printscreen/ Youtube

Novinar Marko Matić ocenjuje za Kurir da je, s obzirom na postojeći odnos snaga i dosadašnje koaliciono iskustvo, veća verovatnoća da će u vladu sa SNS ući SPS, dok će koaliciji Spas pripasti uloga konstruktivne opozicije i koalicionog partnera na lokalnim nivoima vlasti: - Što se tiče obima učešća socijalista u vladi, nema sumnje da će ovoga puta dobiti manji broj resora, verovatno ne više od tri, dok će uspeti da zadrže upravljanje "Srbijagasom" kao najvažnijim javnim preduzećem za njih.

foto: Beta/Zoran Petrović Zorana Mihajlović Bez emocija Potpredsednica Vlade i članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović kaže da sada više nije tema ko je kako glasao na Predsedništvu stranke kada se odlučivalo o mandataru, već kakva će biti nova vlada i da se time rukovodio i predsednik SNS Vučić, to jest time da li vlada može da bude efikasna i donosi brzo rezultate. - Tu nema emocija, tu smo da radimo za građane, svaki ministar u vladi - zaključila je Mihajlovićeva.

Kurir.rs/I. ŽIGIĆ

Kurir