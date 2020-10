OTVORENO PISMO KURIRA ĐILASU: Ko ste vi, Dragane?

Dragan Đilas, lider vanparlamentarne Stranke slobode i pravde, koji nikada od izlaska iz Demokratske stranke nije izmerio svoj rejting na izborima, preko društvenih mreža uputio je poziv Kuriru da uradimo intervju s njim. On je ovo učinio nakon što je naš list objavio tekst o njegovom gostovanju na televiziji N1, u kom smo pisali o neprofesionalnom odnosu voditelja Jugoslava Ćosića prema Đilasu i činjenici da svom gostu nije smeo da postavi nijedno pitanje koje nije u njegovom interesu. Ovo je, inače, bilo samo poslednje u nizu gostovanja Đilasa u okviru PR kampanje na Šolakovim medijima (Njuzmaks Adrija, Nova S).

Evo odgovora redakcije Kurira Draganu Đilasu.

Žao nam je što ste se prepoznali i žao nam je što ste pomislili da ste tema interesovanja u našem tekstu. Vi ste u ovom slučaju bili samo objekat, a ne subjekat, jer smo se mi bavili neprofesionalnošću N1 i Jugoslava Ćosića. Dragane, odakle vam ideja da tražite takav prostor u Kuriru? Vodite vanparlamentarnu stranku, svakodnevno radite na polarizaciji društva, uništavate političke partnere i konkurente u opoziciji kroz medije naklonjene vama čiji je vlasnik Šolak, a možda i vi...

Razbili ste Demokratsku stranku, koja je bila jedina socijaldemokratska i evropski orijentisana stranka i koja je iznedrila skoro sve partije evropske orijentacije u opoziciji. I dalje razbijate DS i držite ga u dužničkom ropstvu od kada ste ga napustili pa sve do danas. Svesno ste kroz bojkot kampanju uništavali opoziciju koja je imala šanse da uđe u parlament s respektabilnim brojem poslanika, samo s jednim ciljem, da se ustoličite kao jedini vođa opozicije. A na evidentnom krahu bojkota nastavili ste sa razbijanjem, istisnuli ste Boška Obradovića, uništili Borisa Tadića, satanizovali Sergeja Trifunovića, sada svi strahujemo da će se to dogoditi i Pavlu Grboviću, Ne davimo Beograd i ostalim, u teoriji perspektivnim opozicionarima. A proteklih dana preko kuma napadate i Nebojšu Zelenovića...

Ključni ste faktor za podele u društvu. Napadate medije, delite ih na podobne i nepodobne, napadate strane ambasadore, nemate politiku prema Evropskoj uniji, nemate politiku prema Kosovu, neiskreni ste i netransparentni prema bilo čemu, da ne kažemo da prečesto lažete.

Odgovore na sva pitanja koja je Jugoslav Ćosić trebalo da vas pita znamo, ali je sramota što Jugoslav Ćosić to nije smeo da vas pita. Njega ste upropastili. Na N1 je ljude, prema našim informacijama, sramota kada dođete kod njih. Da li ste svesni da uništavate naše kolege sa N1 time što ne smeju da vam postave neugodna pitanja? Nisu, Dragane, oni toliko loši novinari da se nisu setili ili nisu znali prava pitanja, nego nisu smeli da ih postave.

Kada vam mi postavimo pitanja, što je retko pošto ste neiskreni, vi na njih ne odgovorite. Nama nije interesantan vaš populistički program i plan. Naravno da imate plan, to je jedino što vam verujemo, ali nas mnogo više zanima skriveni deo vašeg plana - kako da za vašu interesnu grupu obezbedite što veći profit, kako da stvorite što veću zavisnost opozicije od vas i kako da od „nezavisnih“ novinara napravite što veće poslušnike za ostvarivanje vaših ciljeva. Nas zanima i šta vi još tražite na političkoj sceni. To je jedina misterija. To je predmet našeg permanentnog istraživanja.

Nije nam jasno kome ste vi verni, Dragane? Uništili ste svakog ko je bio u vašoj blizini. Niste verni nijednoj stranci, niste verni prijateljima i partnerima, niste verni nijednoj ideološkoj opciji, niste verni Srbiji, ni Americi, ni Rusiji, ni Evropskoj uniji, ni crkvi ni Amfilohiju... Stiče se utisak da ste verni samo sebi i svojoj lukrativnoj ambiciji. Izdali ste sve, duboko verujemo da ćete i kuma da izdate, a bogami i Šolaka.

Koji ste vi Dragan? Onaj što plače pred kamerama ili onaj što bije tasta i preti da će da hapsi kada dođe na vlast? Onaj koji je tajni vlasnik Presa i kontrolor dela medija ili onaj što je zaštitnik slobodnog novinarstva? Onaj koji je zgrnuo milione kroz političko angažovanje ili političar koji je u biznis krenuo od nule? Dragan koji zabija nož u leđa svojim partnerima ili veliki ujedinitelj opozicije?

Dragane, nama kao mediju društvena odgovornost na prvom je mestu. Radimo na depolarizaciji društva, uvek smo bili medij sa stavom, što ćemo i ostati. Zanimaju nas svi učesnici političkog života, bavimo se radom i vlasti i opozicije, i NVO sektora... Pratimo šta govore i rade i Vučić, i Dačić, i Brnabić, i Mihajlović, i Šapić, i Jeremić, i Tadić, i Lutovac, i Grbović, i Zelenović.... U našem mediju nema prostora za intervju kakav biste vi želeli i kakav ste navikli da dajete, ali ima mesta za vas - da saznamo zašto ste i dalje u politici, koliko para imate, kako ste ih stekli, od čega živite... Ako to sve ne isteramo na čistac, to je naš neuspeh.

Redakcija Kurira

