VLADIMIR MARINKOVIĆ (SNS): Sergej Trifunović pravi metu od Vučića i njegove porodice!

Pošto ih je narod na izborima poslao u političku prošlost izgleda da je jedina opcija za njih da se po bilo koji cenu udari Vučić i to metodama na kojima bi im pozavideo i sam Gebels, rekao je Marinković

Sergej Trifunovic je danas definitivno pokazao da nije nikakav lider opozicione stranke već čovek kojim treba da se pozabavi više nadležnih institucija od medicinskih do tužilaštva.

Optuživši predsednika Vučića za ubistvo svrstao se u red njegovih patrona iz takozvane opozicije Đilasa i Jeremića udarivši na samu državu i načinivši metu od Aleksandra Vučića i njegove porodice - izjavio je Vladimir Marinković, poslanik SNS.

- Ovakvo ponašanje naravno nema nikakve veze sa političckom borbom, ovo je definitivno pokušaj da se napravi takav ambijent u društvu u kojem je sve moguće i u kojem političari nemaju nikakvu odgovornost.

Narod Srbije siguran sam neće nikada dozvoliti da ovakvi ljudi budu u prilici da obavljaju bilo kakvu javnu funkciju a kao narodni poslanik apelujem na nadležne organe da se probude i reaguju oštro na ovako brutalan napad na Vučića, Srbiju i ceo naš narod - istakao je Marinković.

Sergej Trifunović danas je optužio predsednika Srbije da je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića.

"Nemam nikavu sumnju da je Aleksandar Vučić učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića u smislu da je barem znao da će se to dogoditi, da je zažmurio, trepnuo, aminovao, možda čak i naručio bog te pita, otvoreno to tvrdim i neka me tuži", rekao je bivši lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović ispred Skupštine Srbije.

Kurir