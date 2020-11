SELAKOVIĆ: Patrijarh Irinej sa predsednikom Vučićem imao poseban odnos RAZUMELI SU KOLIKO JE TEŠKA SITUACIJA ZA SRPSKI NAROD

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da je patrijarh Irinej bio mudar i miroljubiv čovek, čovek vizije koji je shvatao moć narodnog jedinstva i da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem imao veliku bliskost i poseban odnos.

Selaković je naveo da je odlazak patrijarha težak trenutak i tužna vest za Srbiju i srpski narod gde god živeo i naglasio da je preminuli poglavar SPC bio jedna izuzetna ličnost sa mnogo osobina koje su u savremenom svetu retkost, a među kojima je i skromnost.

To je ilustrovao primerom kad je patrijarh Irinej razgovarao telefonom sa predsednikom Vučićem dok je bio u bolnici na Karaburmi.

- Rekao je, gospodine predsedniče, sad vas razumem, kad vidim ove divne medicinske sestre, ove vredne i posvećene lekare, kad vidim opremu koju ste ovde nabavili, koliko vredi i koliko je skup taj jedan bolnički dan, a ja sad ležim u bolnici, rekli su mi da moram, a ja se osećam dobro, sad zauzimam nekom mesto kome je ono možda mnogo potrebnije - rekao je Selaković gostujući na TV Pink.

Selaković je podsetio da je patrijarh Irinej došao na čelo SPC u teškom trenutku, samo dve godine od kad su separatisti na KiM proglasili nezavisnost i pošto je izgubljena bitka u Međunarodnom sudu pravde, navodeći da je bio čovek koji je shvatio u koliko se teškoj situaciji srpski narod nalazi.

1 / 11 Foto: Zorana Jevtić

- Trenutak je i Bog učinio da dobije jednog ozbiljnog ne samo sagovornika, nego i saradnika u borbi za bolju Srbiju i srpstvo u predsedniku Vučiću. Između njih, a to sam video dok sam bio na funkciji generalnog sekretara predsednika, postojala je izuzetno velika bliskost i poseban odnos. To nije samo moj utisak, možete da pitate i najbliže saradnike patrijarha - rekao je Selaković.

Govoreći o patrijarhu kao čoveku sa vizijom, Selaković je podsetio da je on bio 34 godine na čelu niške eparhije i više od polovine službe je, kako kaže, proveo u vreme komunizma.

- Znao je kako izgleda period u kome su država i crkva sukobljene. Znao je koliko to nije dobro za srpski narod - rekao je Selaković i dodao da je patrijarh Irinej ostavio iza sebe, kad je došao u Beograd, više 80 novoizgrađenih i obnovljenih crkava.

Selaković je istakao da je patrijarh uradio mnogo toga na nematerijalnom planu, ističući da je s predsednikom Vučićem uspeo da podigne i pokrene stvaranje kulture sećanja među Srbima.

- Kad smo počeli da obeležavamo godišnjice NATO agresije i da stvari nazivamo pravim imenom, svaki put je bio uz svoj narod i uz njegovo političko rukovodstvo. Kad smo obeležavali stradanje Srba u "Oluji" dolazio je i želeo svaki put da on održi parastos nastradalima. Kad je trebalo razumeti poziciju države i dati podršku u borbi za KiM, on je to davao - rekao je Selaković.

Takođe, uspostavio je učvrstio jedinstvo Srba sa obe strane Drine zajedno sa predsednikom Vučićem i Miloradom Dodikom.

- Patrijarh je govorio da je ovo vreme saglasnosti između države i ckrve - rekao je Selaković.

Šef diplomatije je istakao da je patrijarh Irinej živeo sa svakom od 50 miliona kockica mozaika koja je postavljena u Hram Svetog Save i dodao da je makar jednom nedeljno odlazio nenajavljeno da vidi kako teku radovi.

Imao je, kaže, dve želje o kojima je govorio, a jedna je dokaz njegove skromnosti, da se do kraja godine u kriptu hrama prenesu posmrtni ostaci patrijarha Varnave, jer je u njegovo vreme započeta izgradnja hrama, ali je ostala velika želja da osveti hram.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir