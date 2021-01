MINISTARKA ZORANA DIREKTNA: Direktor Srbijagasa je bruka za sve! Nije on američki a ni čovek Moskve

BEOGRAD - Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović demantovala je da je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović "američki čovek", kao i da iza njega stoji Moskva.

Ona je u intervjuu za Glas Amerike rekla da su netačne sve teorije zavere po principu da iza nekog direktora stoji ko zna ko.

"To je pitanje našeg unutrašnjeg uređenja, hoćemo li da imamo profitabilan Srbijagas ili ćemo da pustimo da on radi ovako kako radi. Ja generalno mislim da je direktor Srbijagasa bruka za sve, on je bruka i za neku Rusiju ako to tako postavljamo, ali je bruka i za naš finansijski sektor", kaže Mihajlović.

Navela je da je Bajatović trenutno direktor Srbijagasa i da po odluci Vlade Srbije treba da sprovede podelu delatnosti. "To za sada funkcioniše. Radna grupa Vlade je formirana, kreće se sa podelom transporta i distribucije gasa. Ako to ne bude išlo dinamikom koja je tačno napisana u odluci Vlade, mi ćemo kao ministarstvo kadrovskoj komisiji predložiti razrešenje direktora", rekla je Mihajlović. Navela je i da se Srbija neće sklanjati ni od jedne gasne rute koja treba da prođe kroz njenu teritoriju, a da to ne bude samo ruski gas.

