AMBASADOR SAD GODFRI: Bajden i njegov tim uvažiće srpske interese! Ljudi su možda i previše tumačili poruku iz spota o Pekiću

BEOGRAD - Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri veruje, kako kaže u intervju za Tanjug, da će tim novog predsednika Džozefa Bajdena imati u vidu srpske interese i da će oni biti uvaženi u rešenju kosovskog problema.

"Interesi Srbije treba da budu uvaženi u bilo kom rešenju", naglasio je Gotfri u prvom intervjuu posle inauguracije Džozefa Bajdena i dodao da SAD očekuju da će to rešenje biti postignuto u okviru dijaloga koji vodi EU.

Na pitanje treba li Srbija da strepi od mogućnosti reafirmisanja nekadašnje politike demokrata prema Beogradu Godfri odgovara: "Ne mislim. Administracija ima veliko iskustvo sa Zapadnim Balkanom i zaista se raduje angažovanju ovde".

On takođe ističe da su srpski ekonomski napredak i liderstvo u regionu jedna od pozitivnih priča u poslednjih nekoliko godina, te kaže da je ponosan na partnerstvo koje Srbija i SAD imaju i izražava uverenje da će novi Bajdenov tim uvideti vrednost saradnje sa Beogradom.

"U potpunosti podržavamo dijalog koji vodi Evropska unija između Beograda i Prištine. Znam da će američka administracija podržati srpske ideje jer mi znamo da jedino rešenje, koje bi bilo trajno rešenje za ovaj region, jeste ono koje strane u pregovorima postignu međusobno", istakao je Godfri i naglasio da su predsednik Bajden i državni sekretar Entoni Blinken već rekli da podržavaju dijalog pod okriljem EU.

Kada je reč o Vašingtonskom sporazumu i pokušajima Prištine da relativizuje značaj tog dokumenta, Godfri kaže da Vašington uvažava preuzete obaveze.

"One su kako u interesu Srbije, tako i u interesu SAD. SAD žele da ovaj region bude više ekonomski povezan. Državni sekretar Blinken je bio jasan u svom obraćanju u Senatu o tome da podržava ekonomsku normalizaciju. I to je srce sporazuma koji su postignuti u Vašingtonu", naglašava Godfri.

SAD, tvrdi oni, poštuju svoje obaveze, a očekuje i da će i druge strane takođe ispoštovati svoje obaveze .

"Bilo mi je drago kada sam čuo iz telefonskog razgovora između Bajdena i Merkelove da će im Zapadni Balkan ostati u fokusu. Moja očekivanja su da će naš rad sa EU, jer mi podržavamo dijalog pod okriljem EU, biti i dalje nastavljen", dodaje Godfri.

Kada je reč o nedavno objavljenom izveštaju Međunarodne krizne grupe u kome se navode tri moguča rešenja kosovskog problemu, ali i apela upućenog SAD i EU da odustanu od "dogmatskih politika" po tom pitanju, Godfri kaže da oni slušaju sve izvori, te da veoma zainteresovano čitaju izveštaje.

"Iz tog izveštaja može mnogo da se nauči", kaže on.

Na pitanje kako dostignuti nivo pravog partnerstva između SAD i Srbije, koje je apostrofirao srpski predsednik Aleksandar Vučić u čestitci upučenoj Bajdenu, Godfri kaže da Srbija i SAD već imaju istinsko partnerstvo.

"Ove godine Srbija i SAD će obeležiti 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i to je nešto čemu se zaista radujem , da proslavim ovde u Beogradu, ali predsednik Aleksandar Vučić je u pravu kada kaže o tome da treba gledati napred", rekao je Godfri.

I ja mislim, ističe on, da najbolji dani za Srbiju tek dolaze i slažem se sa njegovim očekivanjima da će Srbija nastaviti da razvija svoju ekonomiju, svoje odnose sa susedima, poštovanje ljudskih prava i da će uspeti u svom cilju - članstvu u EU.

"Imam puno optimizma i delim sa predsednikom Vučićem njegov cilj da se unapredi partnerstvo između SAD i Srbije", naglasio je Godfri.

Upitan šta možemo očekivati od sporazuma koji je prošle nedelje potpisao sa ministrom finansija Sinišom Malim o podsticanju investicija, Godfri kaže da je veoma ponosan na taj sporazum.

"DFC je nova organizacija američke vlade. Ona ima više mehanizama nego prethodna Overseas Private Investment Corporation kada je reč o garancijama za kredite, novim investicijama, tehničkoj podršci. Postoje novi mehanizmi pomoći i novi investicioni mehanizmi koji zahtevaju bilateralni sporazum, da bi mogli biti legalno realizovani u Srbiji. I to je bila osnovna potreba za novi sporazum", objašnjava Godfri.

On kaže da je veoma važno što je rad DFC snažno podržan i u novoj administraciji SAD, te da oni žele da izgrade ekonomske veze, ali i pomognu Srbiji u razvoju srednjih i malih preduzeča.

"Želimo da Srbija razvije kapacitete za obnovljive izvore energije, ali i više diverzifikovanih energetskih izvora. To su stvari gde DFC može da pomogne i to je nešto gde očekujemo mnogo više napretka u sledečim mesecima, ako ne i nedeljama", kaže on.

foto: Beta Miloš Miškov

Odgovarajući na pitanje da li se i dalje radi na studiji izvodljivosti o akumulacionom jezeru Gazivode, kao i tome da li je i dalje na snazi ideja o zajedničkom upravljanju njime, Godfri ističe da je to neverovatno važan izvor i da to svedoči o tome koliko je voda važna ne samo u ovom regionu, nego i svuda u svetu.

"To nije politički sporazum ili politička studija, već naučna. Skupljeno je puno podataka i upravo smo pre dva dana dobili podatke srpske strane, tako da ima još posla u analizi. Ali tim uključujući naučnike iz Pacific Northwest National Laboratories, veoma je željan da dobije te analize i radi na studiji", objašnjava Godfri .

Radi se, dodaje on, na pronalaženju načina da svi korisnici tog ogromnog izvora u regionu koriste ga efektivnije, korisnije, efikasnije i u korist svih koji žive u regionu.

Upitan da precizira da li postoji politička volja za rešenje pitanja upravljanja Gazivodama, Godfri kaže da je lakše postići političku volju kada su u pitanju naučni projekti. Komentarišući to što se više od 30 odsto ispitanika, u nedavnom istraživanju o stavu građana Srbije prema SAD, izjasnilo negativno prema SAD, Godfri kaže da je za njega važno to što je u tom istraživanju prepoznao želju za promenu u odnosima dve zemlje.

"Veliki deo Srba vidi značaj u poboljšanju odnosa sa SAD. To je deo mog posla i to je deo posla mog prijatelja Marka Djurića, da pokušamo da poboljšamo naše odnose. Ali nešto od onoga što ja pokušavam da uradim jeste da promenim percepciju Srba o tome šta SAD pokušava da uradi ovde u Srbiji", kaže Godfri.

On ističe da SAD ne žele da sputavaju Srbiju niti rade na tome, već da SAD rade na tome da Srbija razvija odnose sa regionom što će, kako kaže, omogučiti njen dalji razvoj.

Na brojne komentare o tome da su SAD pokazale duple standarde u tumačenju karaktera protesta u Vašingtonu i upada u Kapitol u odnosu na proteste u drugim sredinama, recimo upad u Skupštinu Srbije prošlog leta Godfri kaže da ne vidi da je reč o duplim standardima.

"Napad na američku demokratiju se dogodio i mislim da se svi slažu da prisustvo policije i bezbednosnih snaga nije bilo dovoljno. Trebalo je da ih bude više i da budu spremniji. Ali stvar zbog koje sam najsrećniji jeste to što su američke demokratske institucije preživele to veče", kaze on.

"U Srbiji, kao što sam rekao i tada, građani imaju pravo da iskažu svoje mišljenje, imaju pravo na slobodu govora i slobodu okupljanja, ali postoje granice i u rukama vlasti je da se te granice poštuju. Ja sam tada pozitivno ocenio uzdržanost srpskih vlasti tokom tog perioda, za šta sam bio i kritikovan. Mislim da je to konzistentno sa onim što sam rekao tada i sa ovim što se dogodilo u Vašingtonu".

Komentarišući video spot o Borislavu Pekiću koji je američka ambasada u Beogradu objavila, a koji je u delu srpske javnosti protumačen kao poziv da Srbija prizna kosovsku nezavisnost, Godfri kaže da mu je drago što je poruka privukla pažnju, te da su oni ponosni zbog toga jer je cilj bio da se skrene pažnja večini Srba o uticaju koji je Srbija imala na ceo svet.

"Cilj je da Srbija iz svoje istorije pronađe način da gleda napred. Ne želim da uvredim nikoga ali su možda ljudi previše tumačili tu poruku. Možda je treba prihvatiti takvu kakva jeste", navodi Godfri i dodaje da su veoma ponosani na seriju spotova - na rad Mihajla Pupina, Nikole Teslu, 'srpski Apolo 7' " To su stvari na koje svi Srbi treba da budu ponosni. Mi smo ponosni na to. I drago mi je što smo imali priliku da stavimo naglasak na te pozitivne strane vaše istorije", kaže on. Prošlogodišnje obeležavanje 90 godina od rođenja Pekića bilo je, zaključuje Godfri, dobar način da se pokaže na doprinos koji je svetu dala Srbija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir